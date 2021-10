Follia Unieuro! Lavatrice e asciugatrice Candy vendute in coppia a soli 650€!

Unieuro si conferma ancora una volta il luogo ideale per acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente convenienti. Quest’oggi, il noto rivenditore ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a tutti coloro che desiderano comprare grandi elettrodomestici per la propria abitazione, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La lista dei prodotti promozionati è, come da tradizione, piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del bundle composto dalla lavatrice Candy Rapidò e da un’asciugatrice. Questi due elettrodomestici sono venduti a 1.229,80€, ma potrete ora acquistarli a “soli” 649,00€, grazie ad uno sconto del 43% sul prezzo consigliato dal produttore.

Candy Rapidò rappresenta il modo migliore per risparmiare tempo, in quanto vanta una serie di funzionalità studiate ad hoc per poter lavare capi d’abbigliamento in pochissimo tempo. Grazie al set completo di nove programmi rapidi, questa lavatrice sarà in grado di pulire ed igienizzare qualsiasi tipologia di capo d’abbigliamento, dal cotone al cashmere, in modo tale da adattarsi anche in contesti familiari.

Tra le sue funzionalità, troviamo anche la piena compatibilità con l’applicazione proprietaria Simply-Fi, che permette di controllare facilmente da remoto il bucato in qualsiasi momento della giornata e in qualunque posto, anche quando sei fuori casa, utilizzando il tuo smartphone oppure attraverso i comandi vocali. Per quanto concerne i suoi programmi, ne troviamo uno denominato “Igiene Plus 59‘”, che assicura una perfetta igiene e una pulizia profonda dei tuoi vestiti, in soli 59 minuti.

Insomma, si tratta dunque di un prodotto che rappresenta il perfetto connubio tra efficacia ed efficienza e, considerando la possibilità di prendere un’asciugatrice gratis, diventa una vera occasione da non lasciarsi sfuggire. Chiaramente, non è l’unico prodotto compatibile con l’iniziativa di Unieuro, motivo per cui vi rimandiamo alla relativa pagina per poter visionare tutte le proposte del portale.

