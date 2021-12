Forspoken: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 24 maggio 2022 arriverà sul mercato l’attesissimo Forspoken, titolo di Square Enix che promette di rivelarsi una delle più belle esperienze del 2022, sia a livello ludico che tecnico. Un gioco attualmente previsto in esclusiva per PS5 e PC, che potete fin da ora prenotare a quello che è il miglior prezzo in circolazione sul mercato.

Forspoken è del resto un gioco altamente interessante, che merita decisamente di essere tenuto in grande attenzione. Come riporta anche la nostra anteprima, infatti: ” Le prospettive sono alte e mi aspetto possa essere il degno titolo in grado di urlare al settore la potenza della next gen.” Insomma, assicurarsene fin da ora una copia al lancio a quello che è il miglior prezzo sul mercato non è certo una cattiva idea.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che, prenotando il gioco presso alcuni rivenditori, come ad esempio GameStop, è possibile poi ricevere un ricco bonus preorder, ossia ben 3 Carte illustrate d’alta qualità. Un bonus di valore, insomma, che rende ancor più intrigante il preordine di questo atteso titolo.

Ad oggi non sono ancora state svelate informazioni su eventuali collector o limited edition del gioco ma sarà nostra cura aggiornare questo articolo nel caso fossero annunciate e rese disponibili, oltre che ovviamente con le migliori offerte sul preordine del titolo. Nel frattempo potete comunque prenotare Forspoken a quello che è il miglior prezzo sul mercato e prepararvi così a questo bellissimo titolo per PS5 e PC.

