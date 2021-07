Forza Horizon 5: dove acquistarlo al miglior prezzo

Durante la conferenza Xbox all’E3 2021 a colpire particolarmente il pubblico è stato sicuramente l’annuncio di Forza Horizon 5. Il racing game open world di Playground Games ha infatti fin da subito acceso l’interesse dei giocatori, che devono ora attendere il prossimo 9 novembre per metterci le mani sopra. Un’attesa ancora decisamente lunga, ma che può fortunatamente essere ingannata prenotando fin da ora il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Forza Horizon 5 segna lo sbarco della saga, dopo la terra d’Albione del quarto episodio, nel soleggiato e bellissimo Messico. Un’ambientazione di rilievo, per un titolo che pare fin da ora avere tutte le carte in regola per innalzare ancor più il livello qualitativo della saga. Nonostante Forza Horizon 5 sia poi un titolo pensato per spingere al massimo la nuova e potente Xbox Series X, sbarcherà anche su Xbox One e PC, permettendo così a una platea più ampia di giocatori di godere di questo capolavoro annunciato. Insomma, di motivi per prenotare fin da ora Forza Horizon 5 ce ne sono parecchi.

Sarà nostra cura aggiornare questo articolo con nuovi informazioni sul titolo appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco. Forza Horizon 5 è in ogni caso fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

