Friggitrice ad aria da 12 litri a 133€: è la cucina del futuro!

Non perdete l'occasione di acquistare la friggitrice ad aria Cosori a un prezzo eccezionale su Amazon per il Black Friday. Originariamente proposta a 179,99€, oggi è disponibile a soli 132,98€, facendovi risparmiare il 26% sul prezzo di listino. Questa friggitrice ad aria da 12 litri offre la perfetta combinazione di capacità e potenza (1800W) per soddisfare le esigenze di una famiglia di 5 persone, consentendo di preparare un pollo intero da 1,8 kg e 900 g di patatine fritte con facilità. Dotata di doppio riscaldamento per assicurare una cottura uniforme e 11 funzioni preimpostate per ogni vostra esigenza culinaria, garantisce anche pasti più sani, cucinando i cibi velocemente e utilizzando fino all'85% di olio in meno. Inclusi nella confezione vi sono 7 accessori pratici e più di 30 ricette disponibili tramite l'app, rendendo ogni pasto delizioso.

Friggitrice ad aria Cosori, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Cosori è consigliata per le famiglie numerose o per chi ama preparare pasti abbondanti e salutari senza rinunciare al gusto e alla praticità. Con la sua capacità di 12 litri, questa friggitrice ad aria è in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia fino a 5 persone, permettendo di cucinare un pollo intero da 1,8 kg e fino a 900 g di patatine fritte. Grazie alla sua innovativa modalità di doppio riscaldamento e alle 11 funzioni preimpostate, è lo strumento ideale per chi cerca un'opzione versatile per una cottura uniforme e deliziosa degli alimenti.

Per gli amanti del cibo sano ma con poco tempo a disposizione, la friggitrice ad aria Cosori rappresenta una soluzione eccellente. Offre la possibilità di gustare cibi cotti rapidamente, usando l'85% in meno di olio rispetto alle friggitrici tradizionali. Inoltre, con gli accessori lavabili in lavastoviglie e il materiale interno in acciaio inox che riduce gli odori durante la cottura, anche la pulizia diventa un compito meno gravoso. Le funzionalità multifunzionale e i materiali di alta sicurezza sono pensati per chi vuole abbinare uno stile di vita salutare alla facilità d'uso quotidiano, assicurando piatti gustosi senza compromessi sulla qualità e sulla salute.

Con un prezzo di 132,98€ ridotto da 179,99€, la friggitrice ad aria Cosori rappresenta una scelta eccezionale per chi cerca un'opzione sana, versatile ed efficiente per la cottura quotidiana. Vi consigliamo l'acquisto per la sua capacità di soddisfare le esigenze culinarie di tutta la famiglia, risparmiando tempo e promuovendo uno stile di vita sano grazie al minor uso di olio. La facilità di pulizia e la vasta gamma di funzioni preimpostate ne fanno un elemento indispensabile per ogni cucina.

