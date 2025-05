Incredibile offerta su Amazon! Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è disponibile a soli 79,90€ invece di 103,99€, con un risparmio del 23%. Questo mouse wireless compatto vi conquisterà con il suo tracciamento 8K DPI che funziona su qualsiasi superficie, anche sul vetro, e i clic silenziosi per non disturbare chi vi circonda. La batteria dura fino a 70 giorni e si ricarica rapidamente via USB-C. Perfetto per professionisti in movimento!

Vedi offerta su Amazon

Mouse Logitech MX Anywhere 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è perfetto per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi sulla produttività. Con la capacità di funzionare su qualsiasi superficie, anche sul vetro, e la connettività Bluetooth multi-dispositivo, vi permette di lavorare ovunque vi troviate. I click silenziosi vi consentono di utilizzarlo in ambienti condivisi come biblioteche o caffè senza disturbare, mentre la rotella di scorrimento MagSpeed ultrarapida vi fa navigare tra i lunghi documenti con efficienza straordinaria.

Particolarmente consigliato a chi lavora su più dispositivi contemporaneamente, questo mouse compatto si sincronizza con fino a tre apparecchi diversi, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. La batteria che dura fino a 70 giorni con una carica completa lo rende ideale per chi viaggia, eliminando la preoccupazione di rimanere senza energia durante meeting importanti o lunghe sessioni di lavoro. I pulsanti programmabili, inoltre, vi permettono di personalizzare completamente l'esperienza d'uso, adattandola perfettamente alle vostre esigenze specifiche.

A soli 79,90€ anziché 103,99€, il mouse Logitech MX Anywhere 3S rappresenta un investimento eccellente per professionisti e utenti esigenti. La combinazione di portabilità, prestazioni di alto livello, lunga autonomia e attenzione alla sostenibilità (con parti in plastica riciclata) lo rende un compagno di lavoro ideale che vi seguirà ovunque con la qualità che contraddistingue il marchio Logitech.