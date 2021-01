Frigorifero LG scontato di 600€ nel Solo per oggi MediaWorld!

Dopo aver visto le migliori offerte della mattinata tratte dai principali portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di scoprire quali sono le nuove proposte odierne del Solo per Oggi di Mediaworld, che come prassi sconta anche fino al 50% una grande varietà di smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori di informatica e dispositivi per la cura della persona. Inoltre vi ricordiamo che tutte queste promozioni scadono alla mezzanotte, quindi approfittatene il prima possibile!

Di tutti gli articoli presenti nella selezione, spicca l’ottima offerta che riguarda il frigorifero combinato LG GBP62DSXXN, che oggi può esser acquistato a 799,00€ anziché a 1.399,00€. Al suo interno è possibile trovare gli ultimi ritrovati in quanto a tecnologia LG, con un compressore lineare Inverter che lo porta ad essere più silenzioso rispetto ai modelli precedenti, e con un risparmio energetico tale da conferirgli la classe di efficienza energetica A+++. Il suo particolare aspetto concentrato verso l’alto, rende l’LG GBP62DSXXN un frigorifero adatto anche alle cucine che hanno poco spazio, e la sua scocca integra oltre alle maniglie anche un pratico display LED con varie funzioni come Fresh Converter, che permette di impostare la temperatura dei vari cassetti e migliorare la conservazione di determinati alimenti come carne, pesce o verdura.

Anche il design di LG GBP62DSXXN è curato nei minimi dettagli per ottimizzare il suo utilizzo, infatti è caratterizzato da speciali guarnizioni antibatteriche bioshield che impediscono il formarsi di fastidiose muffe e batteri, all’interno monta una tecnologia Total No Frost che evita la generazione di ghiaccio ed infine i cassetti del congelatore di LG GBP62DSXXN sono stati ampliati per garantire uno spazio maggiore alla conservazione dei cibi.

Il frigorifero LG GBP62DSXXN è solo uno dei tanti prodotti del Solo per Oggi di MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità.

