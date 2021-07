Frigorifero Samsung RB34T673ES9 in sconto ad un prezzo eccezionale!

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative a piccoli e grandi elettrodomestici con una marea di sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, con prezzi davvero stracciati, e se stavate cercando una soluzione per preservare la freschezza e il sapore dei vostri cibi e delle vostre bevande preferite, allora siete capitati nel posto giusto!

Come anticipato, le occasioni presenti nel catalogo sono tante, ma sorprende quella dedicata al frigorifero Samsung RB34T673ES9, che viene venduto a soli 599€ invece di 1.049€, a seguito di uno sconto del 45%. Un’offerta davvero incredibile, così come è incredibile la qualità di questo frigorifero che, nonostante sia compatto, vanta una capacità di 385 litri, raggiunta grazie ad una serie di accorgimenti messi in opera da Samsung, come l’isolante della tecnologia SpaceMax del produttore, che riduce lo spessore delle pareti senza compromettere la tenuta delle guarnizioni.

Smansung RB34T673ES9 è un frigorifero dal design essenziale e perfettamente allineato per una casa dall’aspetto elegante e armonioso. La sua profondità standard di 60 cm s’integra perfettamente a quella degli altri mobili della cucina. Dotato di eleganti porte piatte, con dispenser dell’acqua integrato e della copertura Clean Back. L’interno minimalista presenta un display nascosto, cassetti per gli alimenti e uno scompartimento a balconcino per conservare le bottiglie più grandi, fino a due litri, evitando di occupare spazio sul ripiano. Un balconcino più largo e profondo consente di conservare in modo sicuro le bottiglie grandi, cartoni ingombranti e un maggior numero di bevande. Ottimo per avere a portata di mano, in qualsiasi momento, le proprie bevande fresche preferite.

Il suo sistema All Around Cooling garantisce un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero, controllando costantemente la temperatura e facendo circolare l’aria fredda attraverso bocchette collocate in posizioni strategiche. In questo modo ogni ripiano viene raffreddato in modo ottimale e gli alimenti rimangono più freschi. A questo si aggiunge il comparto Optimal Fresh + che può essere utilizzato come cassetto unico o diviso in due zone con temperature diverse per preservare la freschezza di frutta e verdura. La tecnologia Total no frost ottimizza la circolazione dell’aria mantenendo una temperatura costante che impedisce la formazione di ghiaccio.

Inoltre, premendo un pulsante, la funzione Power Cool farà circolare velocemente aria fredda nel frigorifero per raffreddare rapidamente i vostri cibi e le vostre bevande, mentre con la funzione Power Freeze avrete un rapido getto di aria fredda nel freezer per congelare o raffreddare i cibi al punto giusto. Parliamo di un frigo conforme alle nuove normative energetiche, in quanto consuma fino al 50% di energia in meno, garantendovi così un risparmio economico non indifferente.

Come avete potuto vedere, Unieuro ha selezionato il meglio della tecnologia ed ha fatto in modo che la scontistica sia quanto più vantaggiosa possibile, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina dedicata per non perdervi tutte le altre proposte, ricordandovi che, come sempre, in calce troverete le migliori occasioni. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per rimanere sempre aggiornati sulle novità dedicate a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

