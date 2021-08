Gamestop inarrestabile! PS5 disponibili adesso!

AGGIORNAMENTO 09:50: PS5 Digital terminate, disponibile il modello classico.

Ci risiamo, Gamestop è tornato alla riscossa! Vi segnaliamo, infatti, che la nota catena dedicata al gaming ha inaugurato la mattinata mettendo in vendita uno stock davvero molto variegato di PlayStation 5, proponendo non solo la versione con lettore dischi, ovvero quella “standard”, ma anche la più ricercata versione Digital che, grazie soprattutto al suo prezzo più basso, è diventata praticamente introvabile, spesso persino sul mercato secondario!

Come avrete visto nei giorni passati, le scorte disponibili sono veramente poche, ciò è dovuto all’emergenza relativa alle componenti di produzione della console che, stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, pare che possa protrarsi fino al 2023.

Anche stavolta il portale di Gamestop vi imporrà l’acquisto di diversi prodotti in base alla versione che sceglierete: 5 prodotti per PS5 Standard, con la possibilità di aggiungere accessori e giochi, e 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove i giochi verranno sostituiti ai pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation. In entrambi i casi, il prezzo finale del pacchetto dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€ e, sebbene la vendita in bundle possa far storcere il naso a molti di voi, non possiamo fare a meno di suggerirvi di tenerla in considerazione, visto che ad oggi parrebbe l’unica alternativa per potersi portare a casa una PlayStation 5 al suo prezzo di listino, senza dover sborsare cifre esorbitanti rivolgendosi al mercato secondario!

Qualora non siate riusciti ad acquistarla nemmeno stavolta, non temete, dato che le opportunità non mancheranno e noi saremo sempre pronti ad avvisarvi non appena ci saranno nuovi stock. Detto questo, vi garantiamo che monitoreremo la situazione e vi aggiorneremo in questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Intanto, consigliamo di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PS5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!