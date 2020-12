GameStop: nuove offerte ogni giorno aspettando Natale

Come ormai da tradizione annuale, durante il periodo natalizio GameStop propone la sua versione del Calendario dell’Avvento. A differenza di dolcetti e caramelle, la grande catena di negozi inserisce nelle proprie caselle virtuali tutta una serie di videogiochi, accessori da gaming e gadget vari inerenti alla cultura pop. Anche quest’anno l’appuntamento è puntuale e imperdibile, soprattutto se volete aggiungere alla vostra collezione tutta una serie di giochi, più o meno recenti, ad un prezzo vantaggioso.

Per quanto riguarda le offerte proposte dal Calendario dell’Avvento di GameStop per oggi 3 dicembre 2020, troviamo una grande scelta di titoli targati Electronic Arts. Tra questi giochi spicca FIFA 21 al prezzo di 39,98€, con uno sconto di circa 30€ sul prezzo di listino. Parliamo del gioco calcistico più giocato ed amato in circolazione, il quale permette di vivere la stagione sportiva 2020/2021 sui campi virtuali dei più importanti campionati del mondo. Sia la versione PS4 che quella Xbox One inoltre, sono compatibili anche con le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Le offerte di oggi continuano con altri giochi molto recenti di EA come per esempio: Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Star Wars Squadrons e UFC 4. A questi si va ad aggiungere un altro apprezzatissimo multipiattaforma, il remake di Resident Evil 2 targato Capcom. A concludere le offerte di questo terzo giorno del Calendario dell’Avvento di GameStop troviamo tre Headset Turtle Beach adatti a tute le piattaforme da gioco: Turtle Beach Ear Force Recon 50P Black per PS4, Turtle Beach Ear Force Recon 50X Black per Xbox One e le Turtle Beach Recon 50 per PC.

Anche quest'anno quindi, il Calendario dell'Avvento di GameStop ci da l'opportunità di risparmiare parecchio sugli acquisti a tema videoludico. Un'ottima idea non solo per poter godere delle uscite più recenti a basso prezzo, ma anche per fare qualche gradito regalo natalizio.

Calendario dell’Avvento GameStop | offerte del 3 dicembre 2020

