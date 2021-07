[IN AGGIORNAMENTO] Gamestop torna alla carica! PS5 di nuovo disponibile!

Luglio continua ad essere il mese del gaming! Vi segnaliamo, infatti, che dopo uno stop relativo all’appena trascorso fine settimana, Gamestop è oggi tornata alla carica, riproponendosi con la vendita della desideratissima PlayStation 5 di Sony, stamattina nuovamente disponibile presso la catena, dopo che già la scorsa settimana lo store online di GameStop ci aveva sorpresi con ben 5 giorni di vendite, tutti consequenziali!

Insomma, il portale, spesso bistrattato, è ancora una volta l’unico luogo dove potersi procurare una console Sony, anche se al netto dell’ormai famosa “vendita in bundle” che, come saprete, vi obbligherà ad acquistare non solo PlayStation 5, ma anche diversi altri prodotti, per un totale che si aggirerà attorno ai 700€, a seconda ovviamente degli articoli selezionati.

Ancora una volta è impossibile non sottolineare quanto questa sia un’occasione davvero ottima per accaparrarsi PlayStation 5, specie considerando che anche le più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, visto il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito. Dunque, al netto dell’acquisto in bundle, la proposta di GameStop pare comunque sensatissima, specie considerando che, potendo scegliere da voi i vostri prodotti, 4 per la precisione, non sarete vincolati ad acquistare articoli sgradevoli o peggio. Tra questi, infatti, non solo figurano pad aggiuntivi in diverse colorazioni, ma anche e soprattutto giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria.

Unico appunto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti: con l’avvento del mese di agosto e le conseguenti chiusure per ferie, Gamestop sta avvisando tutti i suoi clienti che gli ordini effettuati a partire dallo scorso 22 luglio 2021, e fino al prossimo primo agosto 2021, potrebbero subire dei ritardi nelle spedizioni a causa della chiusura del magazzino centrale dell’azienda. Voi però non lasciatevi scoraggiare! Basterà semplicemente attendere qualche giorno in più perché PlayStation 5 arrivi finalmente a casa vostra!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l'opportunità.

