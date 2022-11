State pensando di acquistare dei nuovi prodotti, tra articoli tech ed elettrodomestici che vi supportino al meglio nella pulizia quotidiana? Allora non dovreste assolutamente farmi scappare le offerte disponibili solo fino al 14 novembre da Geekmall. Grazie ai Singles Day, potrete portare a casa davvero qualsiasi prodotti a dei prezzi praticamente imbattibili, almeno fino al Black Friday! Lo store ha creato un’intera sezione dedicata a questi articoli, con ribassi che arrivano fino al 50% e in più potrete anche pagarli a rate!

Non meno importante, avrete la possibilità di aggiungere anche 1 dei ben 4 codici sconto, da sfruttare in base alla vostra spesa. Nel caso in cui abbiate acquistato per un totale di superiore a 100€ riceverete 5€ di ribasso, spendendone 300€ otterrete 15€ di sconto, portando a casa prodotti dal valore superiore a 500€ otterrete un ribasso di 20€ e, infine, con oltre 1.000€ verranno scalati 50€.

Tra le proposte con il miglior rapporto qualità prezzo c’è indubbiamente il Roborock S7 Pro Ultra 5100Pa da 889,00€ invece di 1.199,00€. L’aspirapolvere lavapavimenti in questione rappresenta un enorme passo avanti rispetto al modello S7, con una stazione di scarico intelligente di una comodità senza precedenti per la raccolta automatica della polvere, il riempimento automatico dell’acqua e la pulizia automatica del mop. Dunque vi offre un’esperienza di pulizia estremamente confortevole e totalmente a mani libere.

La stazione di svuotamento è dotata del più recente metodo di svuotamento con sacchetti per la polvere da 2,5L e può essere pulita fino a 1 volta ogni 7 settimane. Inoltre, supporta il riempimento automatico del serbatoio dell’acqua che vi consente di pulire un’area di ben 300 metri quadrati! L’aspirapolvere robot Roborock S7 Pro ha una potenza di aspirazione di 5100 Pa, più del doppio di quella dei modelli precedenti del brand. Con una pressione costante di 600 g e 3000 passaggi al minuto di pulizia sonica, riesce a rimuovere rapidamente polvere e sporco!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Geekmall dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

