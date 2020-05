Ghosts of Tsushima: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nel corso della serata di ieri, Sony e Sucker Punch hanno finalmente mostrato quello che sarà il gameplay dell’atteso Ghost of Tsushima, prossima grande esclusiva per PlayStation 4, in arrivo il prossimo 26 giugno. A questo punto, con l’interesse che è alle stelle per il gioco, è arrivato il momento di valutare quale sia il luogo migliore dove acquistarlo potendo contare, già da oggi, su alcune promozioni che vi permetteranno di prenotare il gioco ad un prezzo ribassato rispetto al prezzo originale di 74,99€!

Ambientato nel Giappone feudale del 1274, sull’isola di Tsushima, il gioco racconta delle peripezie del samurai Jin Sakai, in quella che pare una storia di redenzione e vendetta vissuta a cavallo della prima grande invasione mongola del Giappone. Destreggiandosi tra l’arte della spada samurai e le vie dei ninja, il giocatore dovrà esplorare i vasti territori dell’isola in cerca di alleati e di un modo per sconfiggere i crudeli e violenti invasori, in quello che si prospetta un titolo open world con una particolare attenzione alla narrazione. Un titolo affascinante e tecnicamente imponente, probabili prossima hit del già ricco catalogo PS4 e che, grazie alle nostre segnalazioni in questo articolo, potrebbe essere vostro al day one ad un prezzo davvero concorrenziale! Venduto al prezzo di lancio di 74,99€Vediamo insieme prezzi e portali:

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!