Gillette ti regala i biglietti per la Champions League! Ti spieghiamo come

Se siete appassionati di calcio e desiderate vivere l'emozione delle partite della UEFA Champions League dal vivo, il concorso "Gillette Vinci la Partita" è l’occasione perfetta per voi. Fino al 31 dicembre, chi acquista prodotti selezionati di King C Gillette su Amazon avrà la possibilità di vincere subito coppie di biglietti per le partite del calendario UCL. Questo concorso rappresenta un'opportunità imperdibile per i tifosi di assistere a sfide entusiasmanti, il tutto mentre si prendono cura della propria routine di grooming con i prodotti Gillette.

Come partecipare al concorso Gillette

Per partecipare al concorso, basta acquistare uno dei prodotti King C Gillette disponibili su Amazon, il quale è venduto e spedito nel territorio nazionale da Amazon EU S.à r.l. Una volta effettuato l’acquisto, sarà necessario scaricare la fattura e visitare il sito dedicato alla promozione. Qui, potrete registrarvi per scoprire subito se avete vinto. È un processo semplice e veloce che vi consente di partecipare con un solo acquisto. Non dimenticare di tenere d'occhio il periodo del concorso: ogni acquisto effettuato entro il 31 dicembre permette di tentare la fortuna!

L'estrazione avviene tramite un'operazione di "instant win", che mette in palio ben 10 coppie di biglietti, ognuna dal valore di 160€. Questo significa che ogni partecipante ha la possibilità di aggiudicarsi i biglietti in modo semplice e immediato. Non è necessario attendere a lungo per conoscere l'esito della propria partecipazione: una volta completato l'acquisto e registrato sul sito dedicato, la fortuna potrebbe sorridervi in un batter d'occhio. Assistere a una partita di Champions League dal vivo è un'esperienza unica e indimenticabile, e Gillette offre questa straordinaria opportunità.

Il concorso "Gillette Vinci la Partita" è dunque un’iniziativa entusiasmante che combina la passione per il calcio con la cura personale. Non solo avrete l'opportunità di vincere biglietti per assistere a partite di alto livello, ma potrete anche godervi i benefici dei prodotti King C Gillette, autore di alcuni dei migliori rasoi elettrici. Non perdete tempo, acquistate i vostri prodotti Gillette su Amazon e preparatevi a vivere un’esperienza calcistica straordinaria.

Leggi il regolamento