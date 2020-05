Giochi gratis PC: Green Man Gaming festeggia i dieci anni con sconti e regali

Le iniziative che stanno proponendo agli appassionati diversi giochi gratis non sembrano finire. Dopo diversi editori di videogiochi tripla A e indipendenti, negozi digitali come Steam ed Epic Games Store, anche il noto rivenditore di giochi digitali Green Man Gaming ha deciso di festeggiare i propri dieci anni di attività con grandi sconti e la possibilità di ottenere diversi titoli gratuiti per PC.

Questa nuova offerta a tempo limitato permetterà in primis di acquistare una gran varietà di titoli scontati, dopodichè il giocatore avrà diritto ad ottenere un gioco casuale a costo zero. Sarà possibile ottenere più titoli gratuiti, a patto che si ripeta l’operazione una volta al giorno fino al 21 maggio, data del termine dell’iniziativa dedicata a festeggiare il decennale di Green Man Gaming.

Tra i diversi titoli che sono attualmente in sconto sul sito di Green Man Gaming possiamo trovare: RAGE 2, Ghost Recon Wildlands Gold Edition, Watch Dogs 2 Gold Edition, Journey to the Savage Planet, Borderlands, Borderlands 2 Game of the Year Edition, Borderlands 3, Borderlands The Handsome Collection, Tomb Raider Game of the Year Edition, Dragon Ball FighterZ, Overcooked! 2, Magicka 2 Deluxe Edition e molti altri ancora.

Vi ricordiamo che tutte queste promozioni proposte da Green Man Gaming hanno validità fino al prossimo 21 maggio. Avete ben dieci giorni per acquistare qualche titolo scontato e provare a riscattare alcuni dei giochi gratis randomici utilizzando gli spin ottenibili ad ogni acquisto durante questi giorni. Cosa ne pensare delle recenti offerte proposte da Green Man Gaming? Avete già addocchiato qualche titolo da acquistare?

