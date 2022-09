Se state pensando di acquistare un prodotto ideale per ascoltare la musica a tutto tondo, vi invitiamo a dare uno sguardo al giradischi bluetooth DIGITNOW! disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 89,99€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo, in quanto si tratta di un prodotto super versatile, perfetto per gli appassionati di musica e scontato addirittura del 44%!

Potrete ascoltare i vostri vinili, le vostre cassette e addirittura i vostri brani preferiti sullo smartphone sfruttando il sistema Bluetooth integrato. Trattandosi di un modello così interessante e disponibile a un prezzo davvero molto vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto!

Una volta accesso il giradischi, potrete decidere di collegare il vostro smartphone e mettere della musica in streaming oppure di far partire la radio per sentire le ultime notizie del giorno o i brani in classifica. Ovviamente, trattandosi di un giradischi, vi consentirà di ascoltare anche i vinili che avete conservato o acquistato nel tempo, ma non è finita qui!

Infatti, potrete addirittura convertirli e salvarli rapidamente in MP3 grazie all’ingresso USB Flash Card Drive e a quello SD di cui è dotato, senza alcun software aggiuntivo richiesto! Non meno importante, il prodotto gode anche di ottimi altoparlanti stereo integrati, uno schermo LCD con retroilluminazione per avere tutte le informazioni sul brano a portata di mano e un jack per auricolari. In questo modo potrete ascoltare le vostre canzoni preferite anche con le cuffie!

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

