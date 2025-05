GKU Dash Cam Auto Tripla Telecamera 4K: -50€ su Amazon!

Tenere al sicuro la propria macchina non è mai stato così efficace come con questa ottima Dash Cam, in super sconto. La GKU Dash Cam Auto tripla telecamera 4K è disponibile a soli 139,99€ invece di 189,99€, con uno sconto del 26%! Inoltre, potete attivare un coupon in pagina per un ulteriore risparmio di 10€. Questa dashcam vi offre una protezione a 360° con riprese in 4K frontali e 1080p interne e posteriori. Dotata di WiFi 5GHz, GPS, visione notturna avanzata e monitoraggio parcheggio, include anche una scheda SD da 64GB. La sicurezza della vostra auto ad un prezzo eccezionale!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

GKU Dash Cam Auto, clip in 4K e ottima visione notturna

La GKU Dash Cam Auto è consigliata a chi desidera una protezione completa durante la guida e nei momenti di sosta. Con la sua tripla telecamera in 4K+1080P+1080P, è l'ideale per automobilisti che percorrono lunghe tratte, autisti professionisti come quelli di Uber o Lyft, e per chi parcheggia spesso in zone a rischio.

Per chi ha a cuore la sicurezza e cerca prove concrete in caso di incidenti o vandalismo, questa dash cam rappresenta un investimento prezioso. La connessione Wi-Fi a 5GHz e il controllo tramite app rendono l'utilizzo semplice anche per chi non è esperto di tecnologia, permettendovi di accedere e condividere facilmente i filmati. Con la scheda SD da 64GB inclusa, la registrazione ciclica e la possibilità di monitoraggio 24 ore su 24 (con kit aggiuntivo), offre una tranquillità continua a chi desidera proteggere il proprio veicolo in ogni situazione.

Iscriviti ad Amazon Prime, spedizioni gratis, serie TV e 30 giorni di uso gratuito per i nuovi utenti!

La GKU Dash Cam Auto offre un sistema di videosorveglianza completo con tripla telecamera: frontale in 4K Ultra HD, interna e posteriore in 1080P. Con il suo display IPS da 3 pollici, questa dashcam vi garantisce una visione panoramica a 360° di tutto ciò che accade dentro e intorno al vostro veicolo. Dotata di connessione WiFi 5GHz e GPS integrato, permette di gestire facilmente i filmati tramite app. La visione notturna avanzata, il sensore G per blocco automatico e il monitoraggio del parcheggio assicurano protezione 24 ore su 24. A soli 129€, la GKU Dash Cam rappresenta un investimento eccellente per la sicurezza della vostra auto. Include già la scheda SD da 64GB e offre una garanzia estendibile a 24 mesi. Vi consigliamo questo dispositivo per la sua qualità superiore, la facilità d'uso e la tranquillità che solo una protezione completa può offrire durante ogni vostro spostamento.

Vedi offerta su Amazon