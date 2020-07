Gli imperdibili di eBay: tante smart TV in offerta a prezzi folli!

Dopo aver dato un’occhiata alle prime offerte della mattinata, è ora il turno di rivolgere la nostra attenzione a eBay che, nel tentativo di surclassare Amazon, sta proponendo oggi un gran numero di offerte relative al mondo delle smart TV, con prezzi davvero imperdibili per chiunque voglia approfittare dell’estate per dare un tocco in più al proprio angolo home cinema. Le offerte, come detto, sono davvero numerose ma tra le varie segnaliamo il ritorno in sconto dell’ottima smart TV LG 55B9 OLED da 55″ con pannello OLED, che dagli originali 1.899,00€ è oggi in sconto a soli 999,00€!

Dotata di processore LG α7 di 2° generazione, potenziato con l’algoritmo AI Deep Learning, capace di migliorare la qualità delle immagini e del suono in modo automatico ed a seconda del contenuto riprodotto. La smart TV LG 55B9 OLED da 55″ è dotata di tecnologia 4K Cinema HDR di LG, capace di offrire una visione ottimale dei contenuti cinematografici, supportando la maggior parte dei formati HDR, compresi Advanced HDR by Technicolor e HDR10 Pro. Grazie a questa promozione, avrete la rara occasione di poter acquistare un pannello OLED di grande qualità ad un prezzo al di sotto dei 1000 euro, il che non è affatto male, specie considerando che si tratta di uno schermo di grandezza superiore ai 50″.

Del resto, parliamo di una smart TV eccellente, perfetta tanto per chi ha il feticcio del cinema in alta definizione, tanto per chi ha la passione per il gaming, ed è alla ricerca di un pannello che possa essere a prova di futuro, anche in vista dell’imminente arrivo di PlayStation 5. Ovviamente la LG 55B9 OLED da 55″ non è l’unica proposta del giorno, ed anzi le pagine delle offerte di eBay abbondando di proposte adatte a tutte le esigenze e tutte le tasche, motivo per cui – oltre alla nostra lista di articoli consigliati – vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!