Se, come noi, siete in fervente attesa dell'arrivo del nuovo capitolo della saga di God of War, ovvero Ragnarok, in arrivo il prossimo novembre su PS4 e PS5

Su eBay, infatti, l’edizione PS5 di God of War Ragnarok è attualmente disponibile a soli 64,99€, contro i circa 80 euro richiesti dagli altri store, Amazon compreso! Non c’è dubbio che sia un prezzo davvero conveniente e, per cui, val la pena disdire anche un precedente preorder per effettuarne uno nuovo su eBay!

Ambientato immediatamente dopo gli avvenimento del reboot del 2018, God of War Ragnarok ci vedrà di nuovo in viaggio per Midgard (e non solo) nei panni di Kratos, l'ex Fantasma di Sparta, ora nuovamente padre, ed ancora in fuga dai fantasmi del suo passato. Con lui, ancora una volta, Atreus, figlio avuto da una donna midgardiana, morta prima degli eventi del precedente gioco.

La loro missione? Quella di rintracciare il dio della guerra norreno Tyr, apparentemente morto, ma in realtà solo imprigionato da Odino e tentare, attraverso il suo aiuto, di impedire lo scoppio di una guerra che potrebbe aggravare la situazione di un regno già allo sbando, visto l'arrivo del Fimbulvinter, un inverno infinito che anticiperà, com'è scritto, l'arrivo del Ragnarok: la fine di tutto!

In arrivo il prossimo 9 novembre, God of War Ragnarok si prospetta come una delle uscite più attese e importanti di questo 2022

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto invitandovi, tuttavia, anche ad iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

