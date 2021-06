GoPro Hero9 già in sconto con la RED Weekend di Mediaworld!

Questo fine settimana si tinge ufficialmente di rosso! Infatti, sul portale Mediaworld è iniziata una particolare iniziativa denominata “RED Weekend”, che permette a tutti gli interessati di acquistare una vasta selezione di prodotti a prezzi praticamente imbattibili, tutti con consegna gratuita e con la possibilità di attivare un finanziamento a tasso zero. Attenzione però, la promozione terminerà ufficialmente il 6 giugno, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere le grosse opportunità offerte da Mediaworld.

Come di consueto per il portale, la lista degli articoli in sconto è particolarmente vasta e variegata ma, tra le varie offerte, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’action-cam GoPro Hero9, che attualmente è acquistabile a 399,00€ anziché 479,00€, grazie ad uno sconto di ben 80€ dal prezzo consigliato dal produttore.

La GoPro Hero9 è un’action-cam davvero straordinaria, perché consente di catturare immagini e video alla risoluzione del 5K, permettendo a tutti gli interessati di salvare contenuti con dettagli nitidi anche quando ingrandisci l’immagine. Oltre alla risoluzione del 5K, questa action-cam riesce a registrare alle risoluzioni del 4K, 2,7K, 1440p e 1080p. Il tutto avviene grazie ad un sensore da 20 megapixel.

Questo prodotto, inoltre, offre una stabilizzazione ottica dell’immagine di ottimo livello, grazie alla tecnologia HyperSmooth 3.0, che permette di rendere le inquadrature stabili anche quando le condizioni non lo permettono. Al contempo, grazie alla funzione Slow motion 8x, HERO9 Black riesce a catturare video fino a 240 fps per incredibili riprese in slow motion. E poi, oltre al display posteriore, questa action-cam possiede uno schermo anteriore che mostra l’anteprima dal vivo dei selfie, per aiutare a trovare l’inquadratura perfetta!

Insomma, si tratta dunque di un prodotto superlativo che, considerando le sue specifiche tecniche, saprà accontentare tutti gli amanti dello sport per la stagione estiva, e non solo. Questa action-cam, infine, non è l’unico prodotto della RED Weekend di Mediaworld, per questo vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il miglior articolo per le vostre esigenze. Non dimenticate anche di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

