Dopo aver snocciolato quelle che sono le principali offerte del giorno Amazon, è arrivato il momento di scoprire anche le occasioni imperdibili di eBay. I prodotti scontati sono veramente tanti e di molte categorie diverse, con sconti che vi permetteranno di risparmiare fino al 60% su smartphone, smart tv, piccoli e grandi elettrodomestici ma anche sull’abbigliamento.

Nella selezione di prodotti in offerta, salta subito all’occhio la presenza della telecamera GoPro Max, che può esser acquistata al prezzo super conveniente di 399,00€ anziché a 529,00€. Non fatevi ingannare dalle piccole dimensioni della GoPro Max, infatti questa fotocamera è dotata di un gran numero di funzioni come il TimeWarp Max, SuperView Max ed una fotocamera a 360°. La GoPro Max monta dentro di se l’ultimo ritrovato in quanto a tecnologia di stabilizzazione, infatti l’HyperSmooth Max rende i video incredibilmente fluidi e stabili anche nelle situazioni più movimentate. La presenza di un doppio obiettivo fisico permette di selezionare fra ben 4 obiettivi digitali arrivando a scegliere di scattare fra altrettante modalità tra cui stretta, lineare senza distorsioni, ampio e SuperView Max.

Con GoPro Max è possibile poi trasformare un video girato a 360° in foto e video tradizionali, il tutto con delle semplici operazioni da svolgere con lo smartphone tramite l’app. Inoltre scattare foto panoramiche non sarà più un problema, preparatevi a realizzare ottime foto a 270° senza distorsioni con un semplice clic, grazie alla rivoluzionaria tecnologia di allineamento con l’orizzonte che rende tutto più fluido e continuo. Impermeabile fino a 5m di profondità, la scocca di questa GoPro Max è resistente e robusta, ma presenta ben 6 microfoni integrati per catturare un audio da tutte le direzioni e ricreare un ambiente avvolgente, con tanto di riduzione del rumore del vento, come se fosse presente un microfono mono direzionale.

