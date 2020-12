Grandi offerte sugli aspirapolvere iRobot su Amazon!

Dopo le fantastiche offerte di Natale, come potevano mancare quelle di fine anno? A tal proposito, Amazon ha avviato una nuova promozione con sconti che interessano centinaia se non migliaia di prodotti e tra questi sono presenti anche alcuni modelli degli ottimi aspirapolvere iRobot, che saranno oggetti di questo articolo. La promozione, essendo dedicata a questi ultimi giorni dell’anno, sarà valida fino a domani 31 dicembre e permetterà agli utenti di risparmiare anche più del 30% su quelli che sono alcuni dei migliori aspirapolvere robot disponibili oggi sul mercato.

Uno dei modelli in sconto che, a nostro avviso, merita di essere segnalato è il Roomba 971, il cui sconto di 100€ fa crollare il suo prezzo di nuovo al minimo storico, cosa che non accadeva ormai da qualche mese, potendolo così acquistare alla modica cifra di 399,99€ e godere di un dispositivo di pulizia di ottimo livello in grado di mantenere la vostra casa sempre in ottimo stato e lontano dalla polvere, nonché permettervi di fare altro mentre l’aspirapolvere esegue il suo lavoro.

Non importa che tipo di sporco affligge la vostra casa o che tipo di pavimento abbiate, dal momento che il Roomba 971 di iRobot è capace di muoversi delicatamente su qualsiasi superficie e raccogliere qualsiasi tipo di sporco, incluse le briciole più sottili o i peli degli animali. Dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi, questo modello è perfettamente programmabile e riesce a mappare la vostra casa per seguire percorsi ordinati e pulire già al primo passaggio. Inoltre, non dovrete preoccuparvi della batteria, dato che il robot capisce autonomamente quando è arrivato il momento di ricaricarsi, andando a posizionarsi in maniera del tutto automatica dentro la sua base per poi riprendere esattamente dal punto in cui si era fermato.

Gli ostacoli come mobili, sedie e divani non saranno un problema perché il Roomba 971 sa come girarci attorno, motivo per cui avrete la certezza che qualsiasi punto della vostra casa verrà tenuto in considerazione. Insomma, se avete intenzione di acquistare un robot aspirapolvere di un certo livello, puntare sul Roomba 971 è sicuramente una scelta saggia, oggi ancora di più grazie alle offerte Amazon.

Il colosso dell'e-commerce intende quindi chiudere il 2020 dando la possibilità agli utenti, ancora una volta, di poter risparmiare sui loro acquisti online e portarsi a casa uno o più prodotti di rilievo a prezzi interessanti.

