Se state pensando di acquistare qualche capo d’abbigliamento a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di dare uno sguardo all’intera sezione Spring Sale da Zalando Privé. Lo store propone articoli dei migliori brand sul mercato, a prezzi assolutamente stracciati, per questo abbiamo deciso di segnalarvi i saldi cominciati oggi 12 aprile con sconti che toccano anche l’80%!

La promozione finirà la sera del 17 aprile e, fino ad allora, metterà a vostra disposizione numerosi marchi tra cui acquistare, come Converse, Ralph Lauren, New Balance e molto altro ancora. Potrete scegliere tra tute, felpe, capi sportivi o steetwaer oppure tra vestiti e camice perfetti per delle serate formali. Data la vastità di capi e le risorse limitate di Zalando Privé, vi consigliamo di visitare lo store tempestivamente, prima che le scorte a disposizione terminino!

Le promozioni a tempo nella sezione Spring Sale sono davvero numerose, in grado di soddisfare tutte le vostre necessità per un cambio d’armadio, magari proprio in vista della bella stagione. Le proposte variano parecchio, partendo da numerose capi per uomo e per donna fino ad articoli pensati per i più piccoli. Tra le offerete più interessanti per gli adulti, vi proponiamo la categoria Champion con ribassi fino al 74% su scarpe, tute, felpe e accessori di ogni tipo.

Ma il risparmio non finisce qui, poiché non solo gli sconti applicati sono impareggiabili ma riceverete anche la spedizione gratuita. Inoltre, in caso di reso e rimborso, Zalando Privé vi tutelerà completamente! Potrete rendere parte dei vostri capi o tutto il contenuto del pacco entro 30 giorni dalla data di ricezione e in massimo di 14 giorni riceverete la somma spesa, direttamente sulla vostra carta.

Ciò di cui vi abbiamo parlato è solo un saggio dei numerosi capi che godranno di sconti super validi, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Zalando Privé.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!