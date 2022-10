Ad Halloween, si sa, si è solito festeggiare in modi diversi, ma c’è una cosa che accomuna probabilmente ogni famiglia: la decorazione del proprio ambiente domestico. Quando si tratta di decorare la casa, soprattutto in occasioni come queste, entrano in gioco i gusti personali, ed ecco perché abbiamo creato un articolo che contenesse sia prodotti in grado di massimizzare il fattore paura, sia quelli riguardanti le graziose decorazioni autunnali, sempre a tema Halloween, il tutto senza superare la soglia dei 10€.

Non importa quindi quale siano le vostre preferenze di decorazioni, anche perché qualora quelle in calce non dovessero fare al caso vostro, potete pur sempre visionare l’ampio catalogo Amazon, che vanta ogni genere di articoli merceologici, inclusi quelli a tema Halloween. E c’è di più, poiché potrete beneficiare dei vantaggi Prime anche su molti di questi prodotti, non pagando le spese di spedizione e avere la certezza di ricevere in tempo ciò che si è acquistato, in modo da mettere ogni cosa al suo posto e arrivare pronti all’evento.

Topper decorativi

Se vi apprestate a preparare biscotti, torte e piccoli cupcake per il 31 ottobre, e volete dargli un aspetto spettrale, questa confezione da 36 topper decorativi vi tornerà utile. Per soli 7,99€ riceverete decorazioni di ogni tipo, tutte dotate di custodie di qualità, tagliate al laser in filigrana, non tossiche e quindi sicure per gli alimenti. Vi basterà far scorrere la linguetta sull’estremità di ogni topper per far sì che la decorazione prenda forma, pertanto sarà semplice e veloce creare la tipica atmosfera che contraddistingue la notte dell’ultimo giorno di ottobre.

Topper decorativi

Se siete alla ricerca di altri topper decorativi da aggiungere a quelli precedenti, migliorando così l’iconografia della serata di Halloween, ecco un’altra confezione che potrebbe fare al caso vostro, acquistabile sempre a una cifra irrisoria. In questo caso, il portale applica persino uno sconto, permettendovi di ottenere 40 topper per cupcake a soli 6,99€. Vale la pena sottolineare che nella stessa confezione ci sono anche 30 aste di plastica e 30 adesivi, composti da 10 diversi modelli, con forme di ragnatele, zucche, fantasmi e coltelli. Insomma, avrete un sacco di materiale con cui sbizzarrirvi nel creare le vostre fantasie, sempre con un occhio di riguardo alla qualità dei materiali, che non deve mai mancare, visto che parliamo di prodotti che entreranno a contatto diretto con gli alimenti.

Formine per biscotti di Halloween

Se volete dare direttamente ai vostri biscotti alcune delle forme più sfiziose a tema Halloween, come pipistrelli, ragnatele, casa stregata e zucca, ecco il set di formine in grado di rendere felici sia voi che i più piccoli, che potranno divertirsi nell’aiutarvi a preparare biscotti gustosi mettendo in campo la loro creatività. Al prezzo di 9,99€, la confezione comprende 7 formine, tutte rigorosamente in acciaio inox, cosicché possiate sformarle con facilità, senza lasciare residui attorno ai bordi, semplificando così anche il risciacquo.

Scatole per caramelle di Halloween

In cerca di confezioni regalo in cui mettere biscotti e dolci preparati durante la giornata di Halloween? Per meno di 10€ vi consigliamo di acquistare questo kit composto da 10 scatole di carta, con chiusura rinforzata e resistente allo strappo, oltre ovviamente a non essere tossico per gli alimenti. La confezione è realizzata con colori vivaci e con alcuni dei tipici elementi grafici di Halloween, abbinandosi perfettamente all’atmosfera che si respira il 31 ottobre. Ogni scatola è grande 11 x 8 x 14 cm, quindi potrete conservare grandi quantità di caramelle e biscotti.

Stampo in silicone per Halloween

Se volete preparare un dolce a forma di teschio, realistico e in grado di stupire con la facilità con cui lo si potrà preparare, vi suggeriamo di prendere in considerazione questo stampo in silicone che, per soli 9,99€, farà la gioia di chi ama la cottura fai da te, a maggior ragione se usato ad Halloween. Durevole e riutilizzabile, questo stampo è sicuro da mettere in forno, microonde, frigorifero e congelatore, oltre alla possibilità di lavarlo in lavastoviglie. I materiali sono poi privi di BPA, non dannosi quindi per salute, e antiaderenti, per tanto gli ingredienti non rimarranno appiccicati.

