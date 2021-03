Hawkers: tanti occhiali a meno di 24 euro per la Festa del papà!

La Festa del papà è ormai prossima e, proprio per questo, sono molti gli store che si tanno prodigando nell’offrici delle ottime occasioni per regalare (o magari regalarci) tanti prodotti utili a festeggiare i nostri genitori. Tra questi, come avrete intuito, c’è da oggi anche Hawkers, popolare brand spagnolo specializzato nella produzione di occhiali da sole e, già in passato, protagonista di alcune offerte davvero niente male!

Ebbene, grazie alla nuova promozione dedicata proprio alla Festa del papà, sullo store di Hawkers potrete acquistare un gran numero di occhiali da sole a soli 24,99€ al paio! Prezzo unico per tutti, vecchi o nuovi modelli che siano, con la possibilità di ricevere anche la spedizione gratuita qualora si raggiunga la soglia dei 40 euro di spesa!

Si tratta davvero di una bella occasione, specie perché se si parla di Hawkers si parla di un brand che, per quanto poco conosciuto nel nostro paese, si distingue per una grande qualità nei materiali, con montature resistenti e di ottima fattura, per lo più realizzate in acetato di cellulosa, per una massima resistenza e durevolezza. Per quanto riguarda le lenti invece, si parla di vetrini schermati con protezione UV400, per garantire sì una visione chiara, ma anche e soprattutto sicura, che possa proteggere gli occhi dai raggi solari dannosi.



Disponibili in una moltitudine di modelli che variano per materiali, forma e colorazioni, gli occhiali Hawkers sono un’ottima alternativa a brand ben più blasonati e, con l’offerta di oggi, potrete acquistarne un buon numero da un campionario vasto e interamente bloccato al prezzo di appena 24,99€! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto, dove potrete scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand. Prima di procedere, tuttavia, vi ricordiamo che se interessati a rimanere aggiornati su sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!