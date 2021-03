HDD e SSD ultra veloci a prezzi imbattibili su MediaWorld!

Se Mediaworld ha saputo stupirvi con lo sconto di 500€ dedicato alla smart tv Sony da 65 pollici, allora sarete felici di sapere che il portale ha ancora molto da offrire in termini di risparmio, soprattutto se si vuole spendere davvero poco su prodotti di altissimo livello. Ecco perché siamo felici di proporvi questa nuova promozione, interamente dedicata ai dispositivi per l’archiviazione dei dati, ovvero hard disk, SSD, chiavette USB e persino soluzioni avanzate come i NAS, ideali per coloro che hanno la necessità di avere storage connessi alla rete e interfacciabili. Insomma, un’iniziativa speciale che, fino al 4 aprile, vi permetterà di aumentare o migliorare il vostro spazio di archiviazione a prezzi davvero competitivi.

Numerose le soluzioni di ottimo livello proposte dal portale, per altro adatte sia a coloro che necessitano di dispositivi portatili, sia coloro che preferiscono aggiornare i componenti interni del PC. Una delle offerte più interessanti riguarda il Western Digital P50 Game Drive da 2TB, un SSD portatile con interfaccia USB 3.2 Type-C, proposto a soli 329,00€ invece di 580,00€.

Pur essendo una soluzione portatile, il Western Digital P50 Game Drive vanta prestazioni eccellenti ed è in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 2.000MB/s, velocità paragonabili ai migliori SSD interni. Non a caso, questo specifico modello è pensato per offrire ai videogiocatori la possibilità di installare i loro giochi preferiti su un’unità portatile ma prestante, nonché resistente agli urti grazie al case in alluminio forgiato.

Compatibile sia con PC che console, il Western Digital P50 Game Drive è una delle migliori scelte che potete fare, qualora siate a caccia di un dispositivo che riesce ad abbinare le alte prestazioni con la compattezza. Inoltre, avrete la tipica affidabilità del produttore leader di dischi rigidi, che vi permetterà di sfruttare il massimo delle prestazioni anche dopo diversi anni di uso intenso. Detto ciò, è chiaro che potrete usare questo SSD portatile anche per salvare documenti e file pesanti, beneficiando sempre di trasferimenti ultrarapidi.

Insomma, avrete capito che questo SSD a questo prezzo è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, ma non dimenticate che si tratta pur sempre di una delle numerose occasioni presenti in questa speciale iniziativa, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare quella adatta a voi. Infine, prima di lasciarvi alle nostre prossime segnalazioni, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

