Smart TV Sony da 65″ con 550€ di sconto da MediaWorld!

Oltre alle offerte di Primavera di Amazon e gli Imperdibili di eBay, la nostra rassegna delle migliori occasioni continua con il Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, ci propone ottimi sconti su tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona con ribassi che possono anche dominuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte! Inoltre, se avete ancora voglia di grandi offerte sulla tecnologia, vi ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni per sfruttare le offerte relative alle lavatrici slim salvaspazio presenti nel catalogo di MediaWorld, quindi approfittatene subito!

Oggi però, tra le proposte di MediaWorld, spicca l’offerta della smart TV Sony A8 KD65A8 che potrete acquistare a 2.249,00€ con uno sconto di ben 550€ dal suo tipico prezzo sulla piattaforma! Con i suoi 65 pollici di diametro, questa smart TV è caratterizzata dalla quasi assenza di bordi e da uno sconvolgente design ultrasottile, per immergere totalmente nelle immagini senza distrazioni, adattandosi in maniera armonica a qualsiasi ambiente. Il Sony A8 KD65A8 utilizza lo stesso processore dei TV 8K, quindi riesce ad analizzare in maniera precisa e valorizzare al meglio ogni immagine, per riprodurre immagini che possano sfruttare al meglio il contrasto di OLED, con toni chiari e scuri pieni di profondità.

Inoltre, Sony A8 KD65A8 è dotata della Netflix Calibrated Mode, la particolare funzione integrata che riproduce i contenuti presenti sulla piattaforma multimediale ottimizzandoli, arrivando ad un livello di qualità dei colori e di dettagli incredibili. Ma non è tutto, infatti Sony A8 KD65A8 è un piacere anche per le orecchie, perché sfrutta anche la tecnologia Acoustic Surface Audio per riprodurre i suoni dal punto esatto in cui provengono dello schermo, grazie a speciali attuatori posizionati dietro il pannello, con bassi potenti grazie al subwoofer integrato, nel retro del TV. Questa smart TV, essendo realizzata da Sony stessa, si rivela la scelta perfetta per i videogiocatori, perché è in grado di sfruttare appieno tutte le prestazioni delle console di ultima generazione come la PlayStation 5, con immagini vivaci e con una qualità di dettaglio che si avvicina alla realtà.

Insomma, avrete capito che una TV come Sony A8 KD65A8 ad un prezzo così è una vera offerta da non lasciarsi sfuggire, ma non dimenticate che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

