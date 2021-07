Ho. Mobile: solo 5,99€ e 50 Giga di traffico se cambi operatore

Dopo aver visto assieme le offerte del giorno dedicate ai prodotti ai prodotti tech, adesso vogliamo spostare la vostra attenzione sull’interessantissima iniziativa proposta da ho.mobile, rivolta a tutti coloro che intendono effettuare la portabilità da un altro operatore.

Si tratta di un piano tariffario che, a fronte del pagamento mensile di 5,99€, garantisce 50 Gigabyte di traffico dati, SMS e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili. I costi di attivazione sono veramente convenienti, si parla infatti di 6,99€ totali, così suddivisi: all’attivazione a costo zero, si aggiungono i 0,99€ per la nuova SIM e 6,00€ di credito incluso necessari a coprire il primo mese.

Invece, per quanto riguarda minuti ed SMS, non vi è alcun problema, dato che possono essere utilizzati in maniera illimitata anche in roaming. Insomma, stiamo parlando di un’offerta decisamente vantaggiosa anche perché, lo ricordiamo, ho. Mobile può contare sulla copertura della rete Vodafone, diffusa ampiamente in tutta Italia.

Se invece desiderate attivare un nuovo numero, segnaliamo il piano tariffario da 8,99€ al mese, che vi offre 70gb in 4G, SMS e minuti illimitati. Il costo di attivazione prevede un totale di 18,99€ a seguito di un costo di attivazione di 9,00€ a cui si sommano 9,00€ di ricarica e i 0,99€ della sim.

Altra offerta interessante è quella ho. tanti dati, che vi permetterà di usufruire di uno sconto Amazon sull’acquisto di un dispositivo a scelta tra il Router Basic TL-MR6400 e il Router Advanced: Archer MR600. Le opzioni della promozione prevedono 2 piani tariffari:

la prima che permette di avere 100GB a soli 12,99€ al mese , attivabile con un totale di 22,99€ ,

a soli , attivabile con un totale di , la seconda che, attraverso un costo aggiuntivo di 7€ al mese, vi permetterà di usufruire di ben 200GB al doppio della velocità, attivabile al costo di 29,99€.

Le varie promozioni ho. non finisco qui. Infatti vogliamo segnalarvi l’offerta ho. smarthome che a soli 2,99€ al mese e con un costo di attivazione di soli 12,99€ vi permetterà di avere una SIM con 500 mega, 500 sms e 50 minuti da poter utilizzare con i dispositivi smart di casa vostra.

