Honor, super offerte e codici sconto sullo shop ufficiale

Se state pensando di acquistare uno smartphone Honor, vi conviene continuare a leggere attentamente questa news perché avrete l’opportunità di utilizzare un codice sconto esclusivo da utilizzare presso lo shop ufficiale. Nel sito sono già in vigore importanti sconti su numerosi prodotti e con l’aggiunta di questa promozione, acquistare uno smartphone Honor diventa due volte conveniente!

Per poter utilizzare questi buoni non dovrete far altro che andare nello store ufficiale Honor e selezionare uno dei prodotti in promozione, e poi nell’apposita sezione del carrello prima del pagamento, vi basterà, infine inserire il codice sconto relativo al vostro prodotto ed il gioco è fatto! Attenzione però, questi codici sono validi solo fino al 31 luglio, quindi affrettavi a sfruttare subito questa iniziativa.

Questa succosa promozione riguarda i telefoni top di gamma di Honor, stiamo parlando di Honor 20 e della sua variante Pro, del 9x Pro e del recentissimo 9A che potrà esser vostro a 129,00€ anziché a 149,00€! Poter acquistare questo smartphone dual sim a questo prezzo è un’occasione irripetibile, soprattutto se si considerano le sue molte feature tra cui la radio integrata, la batteria da 5.000 mAh, il sensore di riconoscimento facciale e la tripla fotocamera in grado di realizzare ottimi ritratti.

Se stavate pensando di aggiornare il vostro smartphone vi consigliamo vivamente di sfruttare questa importante promozione di Honor e di visitare la pagina dedicata all’offerta in modo da poter consultare con i vostri occhi i vari articoli e trovare quello più in linea con i vostri gusti, entro il 31 luglio. Infine, prima di lasciarvi andare con la ricerca del vostro prossimo telefono, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativ a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. I relativi coupon sconto vanno inseriti al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

Honor 20 | Codice AJULY20OFFH20 | 20€ di sconto | scade il 31/07/2020

| di sconto | scade il 31/07/2020 Honor 20 Pro | Codice AJULY30OFFH20PRO | 30€ di sconto | scade il 31/07/2020

| di sconto | scade il 31/07/2020 Honor 9X Pro | Codice AJULY30OFFH9XPRO | 30€ di sconto | scade il 31/07/2020

| di sconto | scade il 31/07/2020 Honor 9A | Codice AJULY20OFFH9A | 20€ di sconto | scade il 31/07/2020

