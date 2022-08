Se siete alla ricerca di un ottimo (ed ampio) titolo con cui riempire le vostra estate, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente disponibile in sconto del 40%, sia in versione PlayStation 4 che PS5, lo splendido Horizon: Forbidden West, secondo capitolo della serie sviluppata da Guerrilla Games, e già considerato un masterpiece dell’attuale offerta PlayStation!

Il prezzo? Appena 48,43€ per la versione PlayStation 5 (42,41€ per quella PS4), ovvero il prezzo più basso attualmente sul mercato per la versione standard del gioco! Insomma, un pregevole affare, a prescindere da quale console Sony abbiate a casa!

Riprendendo le fila lì dove si erano interrotte con il finale di Zero Down, Forbidden West segue ancora e sempre le gesta di Aloy, ormai una leggenda tra le tribù, e qui ancora alla ricerca di una speranza per salvare il mondo, in un setting ambientato a soli 6 mesi di distanza dal finale del titolo precedente.

La nostra eroina, dunque, è ancora alla ricerca di un modo per guarire un mondo sull’orlo della devastazione, motivo per cui deciderà di avventurarsi verso i confini ovest del mondo, ovvero lì dove, un tempo (ai giorni nostri) sorgeva la città di San Francisco. Qui si spenderà nella ricerca di una cura per la devastante “Piaga” che sta distruggendo la natura, dovendo anche confrontarsi con la nuova minaccia guidata dalla spietata Regalla, una ribelle Tenakth che pare aver scoperto il segreto con cui dominare le macchine tramite Override.

Ripercorrendo i passi della precedente esperienza ludica, ma ampliando a dismisura le possibilità offerte dal gameplay, dal combattimento e dall’esplorazione, Horizon Forbidden West è un’avventura ampia e avvolgente, che vi porterà ad esplorare un mondo affascinante e ricco di diversità, che include spiagge, deserti e gelidi picchi innevati.

Un gioco ottimo per quest’estate, che vi terrà incollati allo schermo, come minimo, per una trentina di ore di gioco, senza considerare le tantissime missioni secondarie ed attività extra che, senza dubbio, possono amplificare di diverse ore il completamento del gioco, al di la degli sviluppi della sua trama principale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto dove, eventualmente, potrete anche selezionare la versione che preferita, sia essa quella PS4 o PS5. L’invito, ovviamente, resta comunque solo uno: acquistare il gioco prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

