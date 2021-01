Horizon Zero Dawn e tantissimi altri giochi in offerta fino a oltre il 90% su Eneba!

Su Eneba sono attualmente in forte offerta tantissimi videogiochi con sconti che superano anche il 90%. Fil rouge di queste promozioni è la forte impronta narrativa dei giochi presenti, con opere come Horizon Zero Dawn, The Witcher 3 e Beyond Due Anime che sono ora acquistabili a un prezzo ridottissimo.

A risaltare particolarmente in questo elenco sono sicuramente i due capolavori di Rockstar Games, ossia GTA 5 e Red Dead Redemption 2, acquistabili a rispettivamente 9,25€ e 31,83€, e i due ultimi episodi di Resident Evil, con il remake del terzo capitolo che è disponibile all’acquisto a soli 13,39€.

Nel caso siate alla ricerca di un’avventura dal prezzo ancora più budget, Eneba viene in vostro soccorso con gli immortali Fallout 3 e Skyrim, che sono ora presenti con un folle sconto nel noto store. Se volete un’esperienza più adrenalinica, potete infine portarvi a casa Wolfenstein The New Order a soli 2,69 euro. Non male, no?

I videogiochi in sconto su Eneba sono veramente molti. Se volete approfittarne o se volete dare solo un’occhiata alla lista completa potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

