Huawei MatePad T 10s: compatto, potente e scontato del 38%!

Siete alla ricerca di un tablet con tutti i crismi, che vi permetta di lavorare, studiare o anche giocare? Allora occhio, perché non vorrete lasciarvi scappare questa nuova proposta in sconto da parte di Amazon!

Sul portale infatti, è disponibile a prezzo scontatissimo l’ottimo tablet Huawei MatePad T 10s, venduto da Amazon con uno sconto di ben 80 euro, pari al 38% del prezzo originale! In soldoni? LO pagherete appena 129,90€, invece degli originali 209,90€! Un affare, specie considerando che parliamo di un brand come Huawei che, come saprete, è da diversi anni una presenza costante ed affidabile tanto nel settore della telefonia quanto in quello dei tablet.

Dal design solido ed elegante, Huawei MatePad T 10s è un tablet con scocca in metallo, progettato per proporsi come un concentrato di tecnologia e materiali di qualità, tanto da vantare uno dei migliori rapporti qualità/prezzo del mercato!

Il merito è nell’attenzione ai dettagli di Huawei che, ad esempio, lo splendido e luminoso display IPS da 10” con risoluzione FullHD che, in coppia con gli speaker stereo firmati Harman Kardon, garantisce una visione ottimale dei contenuti multimediali.

Sempre sulla scia della qualità, segnaliamo la presenza di un performante processore Kirin 710A accompagnato da 2GB di RAM, ed una memoria interna di 32 GB che rendono Huawei MatePad T 10s una scelta ideale per chi, ad esempio, ha bisogno di un tablet da portare sempre in giro per gli usi più disparati, o anche solo per chi vuole un tablet comodo e funzionale da avere a portata di mano in casa, per svagarsi nel proprio tempo libero.

Insomma, con Huawei MatePad T 10s avrete a disposizione un dispositivo davvero ottimo, e con un rapporto qualità/prezzo che, di per sé, sarebbe già appagante, se non fosse per l’eccezionale sconto di 80 euro, che rende questo dispositivo ancor più appetibile e consigliato.

Un affare che, come nella migliore tradizione Amazon, non è che uno dei prodotti in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà di questa giornata.

