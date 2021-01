Huawei P40 Lite 5G a poco più di 200€ nelle offerte eBay

Dopo avervi accompagnato in questa prima parte del mese con offerte già più che soddisfacenti nonostante il periodo non ideale, iniziamo la seconda parte di gennaio segnalandovi le offerte giornaliere di eBay, che si distinguono sempre per la vastissima varietà di prodotti, permettendovi di acquistare tantissimi articoli che vanno incontro alle vostre esigenze a prezzi veramente bassi, a volte i più bassi in assoluto.

In mezzo a tanta scelta, ad essere rilevante oggi è l’offerta sullo Huawei P40 Lite 5G, dal momento che viene proposto a soli 214,99€ invece di 376,99€, prezzo che si rivela essere il più basso della rete, almeno tra i principali e-commerce. Moderno e con un design che non sfigura affatto rispetto ai suoi fratelli maggiori, questo modello fa parte di quella lista di smartphone consigliati in questa fascia di prezzo, nonché uno dei dispositivi più convenienti ad avere il 5G, un motivo in più per prenderlo in considerazione qualora vogliate essere pronti per sfruttare l’alta velocità garantita da questa tecnologia.

Con una superficie tridimensionale in vetro che emette giochi di luce nel momento in cui lo osservate da svariate angolazioni, il Huawei P40 Lite 5G è uno smartphone che riesce a soddisfare la maggioranza degli utenti. Le principali differenze rispetto ai suoi fratelli maggiori si trovano nel comparto fotografico. Quest’ultimo riesce comunque a garantire scatti di buona qualità, grazie alla quadrupla fotocamera dotata di intelligenza artificiale, il cui sensore principale da ben 64MP vi permetterà di vedere anche i piccoli dettagli.

Veloce e poco energivoro, il P40 Lite 5G implementa il processore Kirin 820 da 7 nm progettato direttamente da Huawei, chip che incorpora una CPU da 8 core e una GPU da 6 core. Inoltre, bisogna citare senz’altro la presenza di un caricabatterie da ben 40W, che vi permetterà di ricaricare la batteria al 70% in appena mezz’ora, mentre il display Puch FullView da 6,5 pollici con HDR completa quelle che sono le specifiche più importanti di questo dispositivo che, ribadiamo, al prezzo attuale merita di essere preso in considerazione da chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone moderno, veloce e affidabile.

