Humble Bundle: tanti videogame survival a un ottimo prezzo nel nuovo bundle!

Fino al prossimo 4 febbraio è possibile acquistare dal noto Humble Bundle un pacchetto colmo di giochi a tema survival a un prezzo decisamente vantaggioso. Il bundle, che prende il nome completo di Humble Built to Survive Bundle, contiene infatti opere del calibro di World War Z e Generation Zero, per un valore dell’intero pacchetto che supera i 150 euro. Il tutto a soli 8,14 euro, con come sempre la possibilità di spendere ancora meno nel caso si desiderasse ottenere solo alcuni dei giochi inclusi.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Deadly Days

Pagando più di 7,14 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Generation Zero

Life is Feudal: Your Own

Memories of Mars

Mad Max

Con oltre 8,14 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

World War Z GOTY Edition

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Acquistando l‘Humble Built to Survive Bundle è possibile non solo ottenere un gran numero di videogiochi a un prezzo super, ma anche fare una buona azione. Parte dei ricavati del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation, Dana-Faber Cancer Institute e The Jimmy Fund. Un’ottima occasione, insomma, per unire l’utile al dilettevole.

Potete trovare l’Humble Built to Survive Bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Built to Survive Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

