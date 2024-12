HYPE Business rivoluziona il conto aziendale: ecco perché dovreste averlo!

Se siete alla ricerca di un conto business che semplifichi davvero la gestione della vostra attività professionale, dovreste dare un'occhiata a questa offerta. HYPE Business si presenta con una promozione esclusiva che vi permetterà di ricevere 50€ di bonus all'apertura, utilizzando il codice promozionale "50BIZ", con un canone mensile di soli 2,90€, peraltro azzerabile.

Vedi offerta su HYPE Business

Conto HYPE Business, chi dovrebbe attivarlo?

HYPE Business rappresenta la soluzione ideale per liberi professionisti e ditte individuali che necessitano di uno strumento completo per la gestione finanziaria. La piattaforma si distingue per funzionalità innovative come il Tax Manager, che permette di stimare e accantonare le imposte, e un sistema di micro assicurazioni incluse nel canone.

La gestione quotidiana dell'attività diventa incredibilmente semplice grazie a caratteristiche esclusive. Il conto include 10 bonifici istantanei gratuiti mensili e la possibilità di effettuare pagamenti F24 senza commissioni. L'assistenza è disponibile 7 giorni su 7 attraverso vari canali, incluso WhatsApp, garantendo supporto costante per qualsiasi necessità.

Un aspetto particolarmente interessante è il programma Mastercard Business Bonus, che offre vantaggi esclusivi come sconti su servizi business essenziali, accessi prioritari negli aeroporti e riduzioni significative su formazione professionale e tecnologia. La carta Mastercard inclusa permette inoltre di azzerare il canone mensile raggiungendo una soglia di spesa di 750€.

Con un canone mensile di soli 2,90€, HYPE Business rappresenta un investimento strategico per la vostra attività professionale. La combinazione di gestione fiscale integrata, protezione assicurativa e vantaggi esclusivi, unita al bonus di benvenuto di 50€, rende questo conto business una scelta eccellente per ottimizzare la gestione finanziaria della vostra attività!

