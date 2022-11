Se pensate che le offerte del Black Friday Amazon riguardino solo la tecnologia vi sbagliate di grosso. Sulle pagine del portale, infatti, è pieno di occasioni anche per quanto concerne il fai da te, con centinaia di attrezzi scontati anche più del 50%. Trovare velocemente le offerte migliori, e quindi per non lasciarsele scappare, potrebbe essere difficile in questo periodo, complice proprio l’altissimo numero di articoli, ed ecco perché consigliamo di non voltare pagina, ma di scoprire la nostra selezione prodotti dedicata, appunto, agli attrezzi più interessanti.

Parliamo di tutto ciò che potrebbe aiutarvi a far prendere vita i vostri progetti, a prescindere che siano interni o esterni all’abitazione. In altre parole, sconti imperdibili su misuratori di umidità, trapani elettrici, cacciaviti e molto altro. Di seguito troverete solo una piccola parte di questi attrezzi, poiché andremo a riassumere solo quelli che godono di tagli di prezzi importanti, con lo scopo di facilitarvi la ricerca dei migliori affari. Per tutte le offerte, vi rimandiamo alla pagina promozionale dedicata dove, come detto, vi aspettano centinaia di sconti.

I migliori attrezzi per il fai da te in offerta su Amazon

Pialletto Bosch PHO 2000 | -42%

Se vi serve uno strumento con cui lavorare il legno, questo pialletto a marchio Bosch è uno dei migliori che potete acquistare durante questo Black Friday. Scontato oltre il 40%, potrete riceverlo a casa per soli 79,99€! Ottimo per regolare le dimensioni di una superficie in legno, a prescindere che sia grezzo o non, quindi si rivelerà adatto anche per mobili e porte. Per i manuali si tratta di un’offerta eccellente, ma lo è anche per chi è poco pratico, dato che lo strumento possiede una serie di accortezze che permettono di utilizzarlo in sicurezza.

Spazzola elettrica Bosch | – 53%

Se volete pulire le finestre senza sforzi, ecco il prodotto che vi proponiamo, scontato attualmente del 53%, consentendovi quindi di acquistarlo a meno della metà del prezzo originale. Si tratta di una spazzola elettrica alimentata a batteria progettata appositamente per far sì che i vetri vengano puliti senza lasciare striature. Ovviamente potrete usarla per pulire anche la doccia, le piastrelle e gli specchi, rivelandosi quindi un prodotto versatile. Un pratico indicatore a LED vi mostrerà il livello di carica della batteria, cosicché possiate tenere d’occhio la percentuale residua, permettendovi così di finire il lavoro prima che l’elettrodomestico si interrompa.

Livella laser Bosch a linee 2 in 1 | -33%

Posizionare in maniera precisa mensole, quadrai e maniglie è impossibile senza l’aiuto di uno strumento di allineamento. Se pensate che questo possa tornarvi utile per i vostri progetti futuri, il nostro consiglio è quello di acquistare questa soluzione Bosch, che gode di uno sconto importante durante tutto l’arco del Black Friday. Come su suggerito su molti altri prodotti, però, non dovreste indugiare troppo, perché lo sconto elevato potrebbe far aumentare la domanda esponenzialmente, portando al rapido esaurimento di scorte.

Set Base Clima Ambiente Bosch | – 39%

Se tra i lavori di ammodernamento pensate di mettere mani anche al sistema di riscaldamento della vostra casa, optando magari per una soluzione smart, allora non possiamo che consigliarvi questo set clima ambiente, ancora una volta a marchio Bosch. Anche in questo caso siamo di fronte a una proposta imperdibile, in quanto vengono tolti oltre 100€ sul prezzo originale, consentendovi di acquistare questo kit a soli 169,90€. Oltre a rendere smart il sistema di riscaldamento, la soluzione Bosch riduce anche i costi dell’energia fattore, come sapete, molto importante in questo periodo di forte incertezza.

Set 25 pezzi di punte per metallo Bosch | – 65%

Le punte del trapano, si sa, col tempo si consumano e vanno cambiate. Questo è il momento perfetto per farsi una buona scorta di questi articoli, soprattutto se si è solito lavorare i diversi tipi di acciaio, ghisa e ferro sinterizzato, dal momento che Amazon propone il set composto da 25 punte per metallo HSS-G ProBox a soli 32,99€. Essendo che parliamo di punte dal valore di quasi 100€, è chiaro che si tratta di accessori di un certo livello, in grado di garantire un’ottima precisione durante la foratura, a fronte anche di una forza di impatto ridotta.

