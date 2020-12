Quella del caffè è una tradizione che passa di generazione in generazione, accompagnando i momenti più importanti di una famiglia e spesso si rivela un’occasione per chiacchierare, stare in compagnia e vivere piccoli momenti di serenità. Con questo articolo, però, non vogliamo raccontarvi la storia di questa bevanda, bensì segnalarvi quelle che sono le idee regalo per gli amanti del caffè.

In vista delle festività natalizie, infatti, regalare qualcosa a tema potrebbe rivelarsi uno dei migliori regali che possiate fare e se pensate che oltre alla macchine per caffè non ci sia altro, vi sbagliate. Sebbene quest’ultima sia potenzialmente la più gettonata, soprattutto per coloro che non ne hanno mai posseduta una, dovete sapere che esistono numerosi accessori che potrebbero persino dare al ricevente del dono un’esultanza maggiore.

Lo ammettiamo, stilare una lista di questo tipo non è stato facile, ma dopo un’attenta analisi e ricerche approfondite, riteniamo che quelli scelti da noi siano articoli adatti a tale scopo e se non è disponibile quello che soddisfa le vostre esigenze, non c’è motivo di preoccuparsi perché nei prossimi giorni quasi sicuramente aggiorneremo la lista con nuovi prodotti interessanti.

Idee regalo per gli amanti del caffè

Caffettiera

Beh, come potevamo non iniziare la nostra lista con quello che è probabilmente lo strumento più utilizzato dagli italiani per preparare il caffè a casa, ossia la caffettiera. A tal proposito, non possiamo far altro che segnalarvi la Bialetti Moka Express, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo con l’inconfondibile omino coi baffi. Realizzata in alluminio con manico ergonomico, la caffettiera Bialetti vanta una valvola di sicurezza brevettata e si adatta a tutti i piani di cottura, salvo quelli a induzione. Con una durata di almeno 10 anni e una manutenzione ridotta all’essenziale, per gli amanti del caffè è sicuramente quel tipo di regalo da prendere in considerazione.

Set tazzini e piattini da caffè

Tra i più papabili regali di Natale per gli amanti del caffè non può mancare una confezione di tazzine con i relativi piatti, utile nei momenti di riunione con la famiglia. Realizzato in porcellana, il set composto da 6 tazzine e 6 piattini si rivela decisamente elegante e adatto in qualsiasi situazione, con forme originali e divertenti, arricchite con svariate decorazioni assortite che rendono lo stile ancora più unico. Che dire, bere un buon caffè con un servizio di qualità come quello di Tognana fa sì che possiate godere di un momento veramente speciale e il prezzo di questa confezione è tutt’altro che elevato.

Tazza con biscotto

Tra i regali più meravigliosi e pratici che possiate fare ad un amante del caffè riteniamo che questa tazza possa coprire un ruolo fondamentale. Come potete notare, non si tratta di una semplice tazza, dal momento che dispone di uno spazio pensato per inserire un biscotto, il che la rende perfetta durante la colazione e con il suo particolare design a forma di Panda saprà regalarvi un abbraccio virtuale ogni volta che la userete. Realizzata con ceramiche di alta qualità, questa tazza è perfetta per tutte le vostre bevande preferite, sia fredde che calde e, una volta provata non tornerete indietro.

Caffettiera per Espresso

Nella lista dedicata alle migliori idee regalo non poteva certamente mancare all’appello una macchina per caffè espresso e per l’occasione abbiamo deciso di segnalarvi un modello molto originale che, siamo sicuri, farà rimanere a bocca aperta chiunque. Come avete già avuto modo di vedere dall’anteprima in alto, il design è quello tipico di una caffettiera tradizionale, ma in realtà è una vera e propria macchina per caffè espresso, con una pressione di 20 bar, il che significa che saprà offrire un caffè aromatico e corposo. Pratica e di facile utilizzo, la Bialetti Mokona è compatibile con capsule Bialetti, caffè macinato e cialde ESE, e grazie alla lancia a vapore potrete preparare un cappuccino denso e cremoso come al bar. Senza dubbio, un’idea regalo da prendere in considerazione.

Pennino per decorazioni

Se amate davvero il caffè, allora vorreste dargli anche una decorazione prima di godervelo, giusto? A tal proposito, una penna decorativa potrebbe certamente aggiungere un po’ di allegria alle vostre colazioni e rendere il tutto ancora più gustoso. Funzionante a batteria, si tratta di un accessorio per creare messaggi creativi e disegni con tutti gli ingredienti naturali presenti nei cibi, come cannella, caffè, polvere di cacao istantaneo, paprica, prezzemolo macinato, zucchero macinato e altro. Certo, occorre un minimo di fantasia per ottenere risultati soddisfacenti, ma se vi piace dare un tocco di personalizzazione al vostro cappuccino, l’acquisto è sicuramente da valutare.

Stencil per caffè

Se la manualità non è il vostro forte ma volete comunque ottenere un cappuccino d’impatto, la soluzione è affidarsi agli stencil per caffè, ovvero uno strumento che vi consentirà di ottenere bellissime decorazioni meritevoli di essere condivise sui social. Facile da usare e adatto non solo per il caffè, questo stencil risulta ideale anche per bambini che vogliono cimentarsi o aiutarvi nel preparare torte, cioccolata calda o qualsiasi altra cosa vogliano con le proprie mani. Realizzati in acciaio inossidabile, la confezione include ben 16 tipi di decorazioni.

Ciondolo tazzina

Amate così tanto il caffè che vorreste portarlo con voi per tutto l’arco della giornata? Se così fosse, un ciondolo a forma di tazzina di caffè con tanto di cuore potrebbe essere la soluzione perfetta, oltre a rivelarsi un ottimo regalo di Natale. Realizzato in argento sterling 925, questo bellissimo ciondolo può essere indossato a lungo senza rischi per la salute e saprà diffondere amore proprio come l’aroma del caffè che si dirama nell’aria. Compatibile con svariati braccialetti e collane europee, questo raffinato gioiello da donna vi conferirà un aspetto davvero originale e unico.

Candela profumata

Alzi la mano a chi non piace l’odore che fuoriesce dalla caffettiera dopo che il caffè diventa pronto per essere gustato. Se siete tra quelli che preferiscono dare al proprio ambiente quella fragranza tipica del caffè anche a distanza di ore, suggeriamo di prendere in considerazione una candela profumata come la Woodwick Cafe Sweets Trilogy che, con il suo barattolo di dimensioni medie, saprà offrirvi una profumazione fino a 60 ore. A differenza di altre candele simili, questa non emette fumo o cattivi odori quando si spegne, avendo lo stoppino in legno. Senza dubbio, anche questo un regalo che potrebbe rivelarsi interessante.

Sticker da muro

Se volete rendere la vostra casa più vivace, acquistare uno sticker rientra sicuramente tra le operazioni più papabili, soprattutto se siete soliti preparare e bere il caffè in un punto specifico della casa. A tal proposito, piazzare alla parete uno sticker a tema renderà l’ambiente più particolare, senza il rischio di risultare poco consono, dal momento che decorazioni come quella di Venkaite si adeguano perfettamente a qualsiasi ambiente. Impermeabile e durevole, questo sticker può essere applicato su tutte le superfici sufficientemente asciutte, liscie e pulite, e regala un effetto molto realistico e vivido.

Macinacaffè

Dotarsi di un macinacaffè risulta vantaggioso dal punto di vista dell’aroma del caffè che, macinato subito prima della preparazione, sarà sicuramente più intenso rispetto a quello preparato con polvere già macinata. Il modello di KYG è uno dei più venduti in assoluto e permette di ottenere una macinazione perfetta, oltre ad un funzionamento che strizza l’occhio alla sicurezza, che permette di mantenere la macchina in funzione solo se il coperchio è correttamente inserito. Caratterizzato da un design moderno, questo macinacaffè comprende un contenitore e lame in acciaio inossidabile ed è possibile regolare il grado di macinatura secondo le proprie preferenze. Inoltre, può essere utilizzato anche per tritare altri alimenti, il che lo rende un regalo di Natale fortemente consigliato.

