Se siete soliti rimanere aggiornati sulle ultime novità tecnologiche, saprete che Dyson ha recentemente presentato il nuovo Purifier Cool™ Formaldehyde, un purificatore d’aria che, grazie a una serie di accorgimenti, diventa il nuovo top di gamma del noto produttore per la cattura delle particelle ultrafini nell’aria, e per pochi giorni potrete acquistarlo ricevendo in omaggio il filtro extra dal valore di 75 euro.

Il nuovo Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde costa solo 50 euro in più rispetto al modello precedente e riprende il meglio dal suo predecessore, aggiungendo un sistema che rileverà e distruggerà la formaldeide, che causa irritazione oculare e nasale, starnuti, tosse, affaticamento e altro. Se siete quindi soggetti suscettibili alla formaldeide, il nuovo prodotto Dyson farà al caso vostro, motivo per cui dovreste seriamente valutarne l’acquisto, così come dovrebbero farlo tutti coloro che vogliono affidarsi a un ottimo purificatore d’aria, capace di trattenere ogni tipo di polvere e odori.

Oltre alla maggior parte delle tecnologie, il Purifier Cool™ Formaldehyde riprende dal modello precedente anche il design, che si farà riconoscere dalla colorazione bianco/oro. La novità più importante, come detto, è la possibilità di catturare la formaldeide presente nell’aria, e ciò dimostra come il focus di Dyson sia sempre sull’importanza di agire per far sì che la qualità dell’aria che respiriamo negli ambienti chiusi sia sempre la migliore possibile. Vi ricordiamo che respirare aria pulita negli ambienti chiusi è molto importante, perché è dove la maggior parte degli italiani trascorre gran parte della giornata.

Grazie alle sue qualità e ai filtri avanzati, il Purifier Cool™ Formaldehyde riuscirà a rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini. In altre parole, verranno catturati gli allergeni di dimensioni fino a 0,1 micron e ciò sarà possibile anche nelle grandi stanze. Insomma, se intendete purificare la vostra casa in maniera approfondita e avere la certezza di respirare sempre un’aria pulita, il Purifier Cool™ Formaldehyde è il prodotto da acquistare!

Venduto con il filtro extra in omaggio, il Purifier Cool™ Formaldehyde è davvero un prodotto impeccabile, capace davvero di offrire eleganza e qualità al tempo stesso, ed è adatto a chiunque preferisce respirare sempre in maniera salutare. Potremmo considerarlo quasi un affare, visto che il produttore non tende a includere gli accessori in confezione, motivo per cui suggeriamo caldamente di cogliere al volo questa offerta, consultando la pagina del prodotto al seguente indirizzo.

