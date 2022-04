Difficilissimo, se non addirittura impossibile, trovare qualcuno a cui non piaccia minimamente Il Signore degli Anelli, con l’opera di J. R. R. Tolkien che ha saputo affascinare diverse generazioni, grazie anche alla trasposizione cinematografica di Peter Jackson. Un grande successo accompagnato negli anni anche da numerosi videogiochi, a cui si aggiungerà a breve anche l’intrigante Il Signore degli Anelli Gollum.

Un titolo che ci metterà nei panni del peculiare personaggio, permettendoci così di vedere da un altro punto di vista le vicende della Terra di Mezzo. Al lancio de Il Signore degli Anelli Gollum mancano ancora diversi mesi, essendo attualmente previsto per un non meglio precisato 2022, ma è fortunatamente possibile ingannare l’attesa che ancora ci separa dall’opera prenotandola a quella che è il miglior prezzo sul mercato.

Purtroppo per i collezionisti, a oggi non è ancora stata annunciata nessuna edizione speciale de Il Signore degli Anelli Gollum. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare l’articolo nel caso venissero annunciate al grande pubblico. Il tutto, ovviamente, come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!