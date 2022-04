Se siete alla ricerca di accessori e oggetti da collezione ispirati al mondo dei manga e degli anime, non potete assolutamente perdervi questa promozione sui Tamagotchi ispirati ai personaggi di Demon Slayer. Da Zavvi potrete scegliere tra ben 13 modelli a tema e, se deciderete di acquistarne 2, non solo riceverete il 10% di sconto sul totale ma avrete anche la spedizione gratuita! Ovvero, invece di spendere 45,98€ più un minimo di 2,99€ per farli arrivare, potrete pagare soli 41,00€ senza spese aggiuntive.

Zavvi ha messo a disposizione un codice sconto da inserire prima di completare l’acquisto, per applicare la promozione su ciò che aggiungerete nel carrello. Vi basterà copiare e incollare il coupon TAMAGOTCHI al momento del checkout per vedere scendere il totale automaticamente. Un vero e proprio affare, che va tuttavia colto al volo poiché, come immaginerete, la promozione è valida solo fino a esaurimento scorte!

I piccoli Tamagotchi firmati Bandai non solo sono ben diversificati esteticamente, in base al personaggio a cui sono ispirati, come Netsuko, Tanjiro, Inosuke o Zenitsu, ma sono anche stati pensati per regalarvi un’esperienza unica ed estremamente personalizzabile. Ogni modello è ideato per far crescere e rendere forte il proprio Demon Slayer, utilizzando varie tipologie di allenamento, dando da mangiare riso o té verde, divertendosi grazie a dei minigiochi ispirati al mondo del manga e, ovviamente, prendendosi cura del proprio personaggio.

Come nel classico Tamagotchi, se non darete la giusta attenzione al Demon Slayer quest’ultimo verrà ferito, diventerà più debole e, infine, morirà. Vi ricordiamo nuovamente che, decidendo di acquistarne 2 avrete uno ribasso del 10% più spedizione gratuita, quindi non lasciateveli scappare!

I modelli di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di saldi

