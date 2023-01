Se siete alla ricerca di un computer con tutti i crismi, che possa supportarvi più che degnamente sul lavoro o nello studio, ben chiaro che la vostra preferenza è verso un computer fisso e non un portatile, vi suggeriremmo di prestare attenzione a questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare uno splendido iMac da 27″, ad un prezzo davvero irrinunciabile!

Di quanto parliamo? Di 1.459,00€, che non sono poi molti per un dispositivo di questa qualità, specie considerando due fattori non da poco, ovvero: il prezzo originale pari a 2.049,00€, e dunque scontato del 29%, ed il fatto che si tratti di un prodotto Apple, ovvero di un dispositivo che è poco propenso a deprezzarsi, anche ad anni dalla sua uscita.

Arrivato sul mercato nel 2020, ed oggi difficilissimo da trovare, l’iMac da 5K è uno dei computer fissi più interessanti mai prodotti da Cupertino, tant’è che oggi è oggetto di un ampio mercato di dispositivi usati e/o ricondizionati.

Anche sul sito ufficiale Apple, questo specifico modello è ormai irreperibile, se non ricondizionato, ed a prezzi comunque superiori a quelli proposti qui direttamente da Amazon! ma perché tutto questo interesse?

Anzitutto parliamo di un PC dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, progettato appositamente per un uso professionale e tecnico e, per questo, veloce e scattante, grazie al suo ottimo comparto tecnico, che vanta, anzitutto, un processore Intel Core i5 a 6-core da 3.1 GHz, coadiuvato da una scheda grafica AMD Radeon Pro 5300 e da un SSD ultraveloce, il che rende questo splendido computer già pronto per affrontare anche i carichi di lavoro più pesanti.

Dove però iMac 2020 brilla sul serio, ed in tutti i sensi, è con il suo spettacolare display Retina 5K, praticamente unico nell’intera proposta Apple, sia fissa che portatile, ed in grado di offrire un miliardo di colori e una luminosità di 500 nit, così che le immagini siano sempre eccezionali, e persino i testi risultino sempre nitidi e leggibili! I dettagli sono davvero eccezionali, per altro amplificati dall’ottima tecnologia True Tone, che garantisce una luminosità più naturale e affatica meno gli occhi.

Dulcis in fundo, questo modello di iMac non vanta solo prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista, ma anche un eccellente sistema di sicurezza e privacy, possibile grazie al processore integrato Apple T2 Security, grazie al quale è possibile usufruire a funzioni di avvio protetto e archiviazione criptata.

Questo chip, inoltre, è anche alla base del funzionamento della videocamera FaceTime HD a 1080p che, avendo un chip parzialmente dedicato, può esprimersi al meglio in termini tecnici, grazie a funzioni come il rilevamento dei volti.

Insomma, come avrete capito parliamo di un dispositivo davvero eccezionale e, per certi versi, anche “raro” da rintracciare sul mercato, specie se nuovo. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

