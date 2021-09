Impastatrice Kenwood a metà prezzo nelle offerte Amazon!

Gli elettrodomestici, soprattutto quelli adibiti alla cucina e di piccole dimensioni, sono vitali per poter avere in mano tantissime soluzioni, e questo Amazon lo sa bene. Infatti, il colosso statunitense ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa sui migliori piccoli elettrodomestici dei marchi De’Longhi, Braun e Kenwood, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%

I prodotti attualmente in promozione sono molti, motivo per cui la lista completa è piuttosto variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alla macchina impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S. Solitamente venduta a 950,00€, quest’oggi e per altri pochissimi giorni è acquistabile a “soli” 479,99€, grazie ad uno sconto del 49% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 470,01€.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale perché garantisce tantissime soluzioni in cucina, oltre a prestazioni da vero top di gamma della categoria. Infatti, questa impastatrice planetaria possiede una potenza di 1700 watt e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7 litri. Oltre a ciò, vanta una struttura in metallo pressofuso e una finitura in acciaio spazzolato.

Questa impastatrice include anche un potente software, che include diverse velocità di lavorazione e, soprattutto, qualche programma che permettono di creare diverse tipologie di preparazioni, partendo naturalmente dagli ingredienti iniziali. Inoltre, con i suoi oltre 25 accessori (venduti separatamente ndR), è possibile preparare tantissimi altre ricette, tutte disponibili sul sito ufficiale del produttore.

Si tratta, insomma, di un prodotto che garantirà ottime prestazioni e buoni programmi di impasto, oltre a donare diverse soluzioni ai casalinghi e alle casalinghe. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter trovare la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al portafogli.

