C’è indubbiamente hype per l’11 e il 12 ottobre, ovvero i giorni che Amazon dedicherà al suo secondo Prime Day di quest’anno, ed ingannare l’attesa parrebbe impossibile, specie se si ha il bisogno di acquistare certi prodotti, che ci si immaginerebbe scontati solo in certe giornate dell’anno come, appunto, saranno quelle che Amazon dedicherà agli sconti per i clienti Amazon Prime.

Eppure, credeteci, per certi versi non serve nemmeno aspettare così tanto, visto che il portale è sempre florido di grandi offerte e promozioni, come ben testimonia lo sconto proposto sulla splendida impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD kMix, oggi disponibile su Amazon a soli 219,99€, ovvero con uno sconto di ben 180,01€ rispetto al prezzo originale di 400€!

Stiamo parlando di una decurtazione al prezzo pari al 45%, ovvero quasi della metà, che vi permetterà di portarvi a casa non solo un grande elettrodomestico, ma un vero e proprio alleato nella preparazione delle vostre ricette!

Animata da un motore dalla potenza di ben 1000 W, la Kenwood KMX750RD kMix è infatti un’impastatrice potente e versatile, perfetta per ogni tipo di lavorazione, compresi gli impasti più robusti e glutinosi. Equipaggiata, inoltre, con un’ampia ciotola in acciaio inox di alta qualità, e dalla capienza di ben 5 litri, può gestire senza problemi anche grossi quantitativi, aiutandovi, ad esempio, nella preparazione di impasti voluminosi come quelli lievitati o, perché no, di ogni tipo di crema.

Ma badate, perché siamo solo all’inizio! Benché, infatti, la Kenwood KMX750RD kMix sia equipaggiata con 3 tipi di fruste, essa è anche compatibile con oltre 20 accessori a marchio Kenwood (venduti separatamente) che la rendono un’alleata versatile in cucina, sia che siate degli amatori, o dei veri e propri professionisti!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa splendida macchina prima che vada esaurita!

