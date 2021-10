Imperdibile! Vaporetto Polti ammazza germi e batteri scontato del 36%!

Chiudiamo ufficialmente questa giornata di sconti con un’altra iniziativa promossa da Amazon, che permetterà a tutti gli interessati di acquistare una scopa a vapore di Polti, disponibile ora ad uno dei migliori prezzi mai registrati sul web. In questo articolo vi illustriamo quelle che sono le specifiche tecniche e come acquistarla.

Chi desidera acquistare una scopa elettrica capace di igienizzare i pavimenti, troverà sicuramente interessante la Polti Vaporetto SV420_Frescovapor. Si tratta, dunque, di un prodotto a vapore che unisce egregiamente l’igiene e il profumo di pulito. Infatti, riesce a uccidere ed eliminare fino al 99,9% di virus, germi e batteri.

Secondo il produttore, questa scopa a vapore riesce a pulire l’intera abitazione in una sola passata. All’interno della spazzola Vaporforce è presente un dispenser per la raccolta dell’acqua, da utilizzare in combinazione con uno speciale deodorante Frescovapor (non incluso in confezione ndR), che permette di ottenere ottimi risultati di pulizia.

Oltre a ciò, Vaporetto SV420_Frescovapor vanta la funzione di riscaldamento rapido, che le permette di essere pronta alla pulizia in soli 15 secondi. Chiaramente, questo modello integra anche un regolatore di vapore, per consentire di personalizzare la forza del getto di vapore. Da non sottovalutare la presenza di un filtro anticalcare per arginare la proliferazione di calcare all’interno del serbatoio.

Solitamente venduta a 99,90€, questa scopa a vapore è ora acquistabile a “soli” 63,99€, grazie ad uno sconto del 36% che ne ha tagliato il prezzo di vendita consigliato dal produttore di ben 35,91€. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

