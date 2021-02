Innamorati della tecnologia: arrivano le offerte Mediaworld di San Valentino!

San Valentino è sempre più vicino, ed anche sul portale virtuale di MediaWorld ha preso il via un’iniziativa appositamente pensata per la Festa degli innamorati, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti di tecnologia presenti sul portale a prezzi super scontati! La promozione, che prende il nome di Innamorati della Tecnologia, al suo interno include articoli provenienti dalla maggior parte delle categorie presenti sul sito tra cui smartphone, dispositivi per la cura della persona, notebook, elettrodomestici per la cucina e tantissimo altro. Questa promozione termina il 14 febbraio, quindi avete ancora tempo per poterla sfruttare e trovare al suo interno qualche incredibile regalo per celebrare la festa degli innamorati.

Tantissimi sono i prodotti presenti in questa iniziativa realizzata da MediaWorld ma, fra tutti, vogliamo proporvi il taglio di prezzo che riguarda la scopa elettrica Bosch BBS611PC, che può esser acquistata a 199,99€ con uno sconto di oltre 150€ dal suo prezzo normale. Questa potente scopa elettrica senza sacco utilizza la miglior tecnologia senza filo ed infatti, grazie all’impiego della batteria Bosch, è possibile sostituirla durante l’utilizzo con una delle tante presenti negli altri dispositivi Bosch come attrezzi di fai da te o da giardino, e continuare le pulizie a fondo senza fermarsi.

La speciale spazzola motorizzata di Bosch BBS611PC è stata realizzata per funzionare al meglio con il suo motore, ed è in grado di pulire un gran numero di superfici, tra cui anche piastrelle, tessuti e tappeti grazie alle varie testine accessorie. Il motore digitale della scopa Bosch BBS611PC sfrutta la più recente tecnologia brushless aumentando la sua potenza e riducendo anche il numero di emissioni, il che è possibile grazie alla fitta rete di filtri, attraverso cui lo sporco resta intrappolato e non fuoriesce dal raccoglitore.

Insomma, un prodotto eccellente che, per altro, è comunque solo uno di quelli inclusi in questa promozione a tema San Valentino, tant’è che il nostro consiglio non può che essere quello di consultare l’intera proposta di MediaWorld sul sito, così da trovare l’occasione giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vasto prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

