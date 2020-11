Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il giveaway di novembre!

Siamo a novembre ed è ormai tempo di next-gen: Xbox Series X è già tra noi e PS5 non tarderà ad arrivare. Le console di nuova generazione “distrarranno” molti appassionati di videogame, insieme a tutti i grandi giochi in uscita. C’è però un modo migliore per divertirsi durante questo novembre 2020: con un gioco gratis! Come ottenerlo? Con il nuovo giveaway di Instant Gaming di novembre 2020!

Se non sapete come funziona, non abbiate timore perché è molto semplice e basteranno pochissimi passi per partecipare. Per iniziare, vi basterà seguire il link seguente per raggiungere la pagina dedicata al giveway di Instant Gaming. Una volta all’interno, troverete una barra di ricerca con la scritta “Scegli il tuo gioco”: come di certo avrete già intuito, dovrete solo scrivere il nome del gioco (o della ricarica portafogli dei vari store) e, se disponibile su Instant Gaming, potrete selezionarlo. L’ultima cosa che dovete fare è confermare il tutto premendo il pulsante “Let’s GO” e poi fare il login.

Infine, sappiate che è anche possibile eseguire una serie di azioni per aumentare le vostre possibilità di vittoria. Non bisogna fare nulla di complicato, in quanto basterà sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine Twitter, Instagram, YouTube e Twitch di InstanGaming. Inoltre, potete anche condividere il giveaway sui social network (Twitter, Facebook): anche in questo caso troverete un tasto dedicato all’interno della pagina di Instant Gaming.

Da oggi 11 novembre 2020, avete circa 19 giorni di tempo per partecipare al giveaway: ovviamente il nostro suggerimento è di farlo immediatamente così da non rischiare di dimenticarvi! Potrete vincere un gioco gratis! Vi ricordiamo che solo i maggiorenni possono partecipare!

» Clicca qui per partecipare al giveaway di Instant Gaming! «

