iPhone 12 Pro da 512 GB al prezzo più basso di sempre! Risparmi oltre 300€ su Amazon!

Abbiamo aperto la nostra mattinata di offerte segnalandovi quello che è lo sconto che Amazon sta proponendo per il suo splendido notebook MSI GE66 Raider, un mostro di potenza, oggi in sconto di ben 200€. Ebbene, ora ora torniamo a parlare del portale per segnalarvi un altro sostanzioso sconto su di un altro dispositivo di fascia alta, tutto tecnologia e performance.

Non parliamo però di un notebook, ma del bellissimo (e per altro ancora molto valido), iPhone 12 Pro di Apple. Uno smartphone sopraffino che, grazie ad Amazon, può essere vostro al prezzo concorrenziale di 1.099,00€, contro i 1.419,00€ del prezzo originale! Un affare, specie perché, lo ribadiamo, anche al netto dell’uscita della nuova generazione di smartphone Apple, iPhone 12 Pro resta un dispositivo decisamente appagante.

Animato dalla potenza dell’ottimo chip A14 Bionic prodotto da Apple, iPhone 12 Pro è uno smartphone scattante e dalle performance straordinarie, ben al di sopra di quella che è la media del mercato. Equipaggiato con uno splendido schermo OLED in alta definizione da 6,1 pollici, si propone con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, con immagini nitide ed accattivanti praticamente sempre, specie nella visione dei video.

Qualitativamente eccellente, come Apple ci ormai ben abituati in anni di ricerca e sviluppo, iPhone 12 Pro eccelle sotto qualsiasi punto di vista, ma è sotto il comparto fotografico che si distingue, proponendosi con 3 sensori da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo), e con uno zoom ottico fino a 5x.

Certo, rispetto ai roboanti annunci della concorrenza, 3 sensori da 12MP non parrebbero poi molto, ma la realtà dei fatti è che iPhone 12 Pro è così ben ottimizzato, ed il suo software fotografico è così eccezionale, che i risultati sono davvero sorprendenti. I meriti tecnologici, in tal senso, sono numerosi, ma tra i vari segnaliamo, ad esempio, la presenza di uno scanner LiDAR, che permette una messa a fuoco davvero eccezionale, o l’introduzione del formato ProRAW, che permette di salvare le immagini in formato RAW per preservare la qualità dello scatto.

Sono dettagli, certo, ma sono quello che fanno la differenza e che rendono, anche al netto della presenza sul mercato di iPhone 13, iPhone 12 Pro un dispositivo eccezionale, perfetto per chi vuole uno smartphone di grandissima qualità senza sforare troppo col proprio budget.

Venduto a 1.099,00€, con un risparmio netto di 320 euro sul prezzo originale, iPhone 12 Pro è, insomma, un acquisto vivamente consigliato, pur chiaro che esso è solo uno dei tanti articoli in sconto in questo Early Black Friday di Amazon, tant’è che vi invitiamo a consultare immediatamente l’intera lista di sconti disponibili, tramite l’apposita pagina dedicata. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

