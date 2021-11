Notebook MSI GE66 Raider: un mostro di potenza, in sconto di 200€!

Questi meravigliosi giorni di Early Black Friday ci stanno riservando moltissime sorprese, in particolare in ambito gaming e tech. L’offerta di oggi è relativa a un Notebook di fascia alta e dalle prestazioni potentissime: stiamo parlando del Notebook MSI GE66 Raider che avete la possibilità di portare a casa con un sconto di ben 200€!

Solitamente potreste acquistare il Notebook firmato MSI per una somma di 2.799,00€ ma al momento potete comprarlo a 2.599,00€. Un investimento che va assolutamente ponderato se state cercando un articolo di fascia alta a un buon prezzo, molto potente e perfetto per il gaming; vi consigliamo di non lasciarvi scappare questa offerta così vantaggiosa!

Parlando di tutte le caratteristiche tecniche del prodotto nel dettaglio, non possiamo non segnalarvi quanto si tratti di una spesa importante ma indubbiamente in grado di apportare un update di qualità altissima al vostro set up da gaming: le prestazioni di questo notebook sono di assoluto livello, calcolando che è dotato del più recente processore Intel Core di undicesima generazione garantendo la massimizza efficienza non solo per i videogiochi ma anche per la produttività. Ma parliamo della scheda video, che rappresenta sicuramente il punto di forza di questo Notebook, visto che è provvisto di GeForce RTX 3070 che vi garantirà una grafica ray-tracing realistica e funzionalità AI all’avanguardia, con un display QHD con frequenza a 240hz in grado di gestire con la massima fluidità ogni gioco e un’alta frequenza di aggiornamento; quattro volte in più rispetto agli altri laptop sul mercato!

Tutto gira al meglio nell’MSI GE66 Raider, che è in grado di assicurare una lunga autonomia dopo un ciclo di carica completo e possiede un ottimo sistema di raffreddamento, per CPU e GPU, in grado di assicurare ottime prestazioni anche dopo moltissime ore di gioco. Che dire: MSI ha pensato proprio a tutto e Amazon ha agevolato il vostro acquisto proponendovi 200€ di sconto!

Chiaramente questa offerta è solo un assaggio di tutto il parterre messo a disposizione non solo da MSI ma anche da Amazon in questi giorni di Early Black Friday, con offerte irripetibili da non perdervi assolutamente!

