iPhone, Macbook ed iMac ad un prezzo mai visto su MediaWorld!

Continua la nostra rassegna di quelle che sono le migliori offerte online di oggi sicché, dopo avervi già proposto quelle che sono le offerte di Amazon ed eBay, è ora il turno di MediaWorld e delle sue ottime offerte incluse nel Solo per Oggi, che oggi cambia veste e si dedica esclusivamente ai prodotti Apple. Infatti, fino alla mezzanotte di oggi, potrete trovare sul portale sconti che vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro su tantissimi modelli di iPhone, Macbook, iMac e persino su tanti accessori come alimentatori e cuffie!

Diverse le proposte ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi quella che riguarda l’iPhone 12, tra gli ultimi modello di smartphone della casa di Cupertino, e che in queste ore può esser acquistato a 869,00€! Uno dei maggiori elementi di successo di iPhone 12 è senza dubbio la nuova protezione Ceramic Shield, che rende lo smartphone molto più in grado di sopportare le cadute, oltre che in grado di resistere meglio alle gocce ed agli schizzi. Per quanto riguarda invece le sue prestazioni, il nuovo processore A14Bionic rende iPhone 12 uno degli smartphone più veloci presenti sul mercato, capace di incredibili operazioni in multitasking, inoltre con la copertura 5G globale.

iPhone 12 monta un display Super Retina XDR da 6,1″, uno schermo che ha un contrasto nettamente superiore ai precedenti modelli, grazie alla tecnologia OLED che permette di vedere i bianchi brillanti ed i neri più intensi che mai, ed il fatto che si spinge fino ai bordi del dispositivi favorisce un livello di immersitività totale nelle scene.

Il comparto fotografico di iPhone 12 è dotato di un’intelligenza artificiale ad alte prestazioni che bilancia i vari elementi inquadrati, soprattutto i volti, trovando il giusto livello di dettagli, di contrasto e di colore da applicare, così da ottenere scatti mozzafiato anche nelle situazioni con la luminosità elevata, come a mezzogiorno. Inoltre la modalità Notte invece, oltre ad esser stata migliorata per carpire ogni sfumatura anche con poca luce, è stata applicata alla fotocamera frontale assieme a tanti altre funzioni per autoritratti pieni di personalità ed effetti divertenti.

iPhone 12 è senza dubbio uno dei migliori smartphone presenti sul mercato, e trovarlo scontato ad un prezzo così è una vera offerta da non lasciarsi sfuggire. Vi ricordiamo però che questa è solo una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi versione Apple, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

