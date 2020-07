iPhone, Xiaomi, Samsung e non solo: arrivano le offerte smartphone di Mediaworld

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte del giorno di Amazon, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione sulla nuova promozione avviata da MediaWorld, interamente dedicata al mondo degli smartphone e con offerte su prodotti targati Apple, Xiaomi, Samsung e non solo. Le offerte sono parecchio allettanti, con sconti che possono arrivare a tagliare i prezzi anche del 20%!

Diverse sono le offerte ma, tra le varie, val la pena segnalarvi quella relativa l’iPhone 11 Pro, dispositivo di fascia alta del mercato, dotato di processore A13 Bionic abbinato a 4 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna. Equipaggiato con un luminoso e brillante display Super retina XDR OLED da 5,8 pollici con una risoluzione di 1125 x 2436 pixel, offre ben 3 fotocamere posteriori, che si adattano perfettamente a qualsiasi situazione. Un prodotto eccelso, generalmente venduto a ben 1359,00 euro e oggi in sconto, grazie a Mediaworld, a soli 1169,00 euro.

Un altro smartphone da tenere in considerazione è il Motorale Edge, che viene proposto a 599 euro anziché 699 euro. Per chi non lo conoscesse, questo dispositivo vanta un processore Qualcomm Snapdragon 765 abbinato a 6 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Inoltre, tra le caratteristiche principali troviamo un display OLED da 6,7” con curvatura laterale di 90° e la connettività 5G, che garantisce una velocità di download e di upload superiori rispetto allo standard 4G. Chiudono la scheda tecnica, una tripla fotocamera posteriore (8Mp, 16Mp e 64 Mp) e una fotocamera anteriore da 25 MP.

Insomma, le offerte non mancano e vi invitiamo a cogliere al volo quella relativa allo smartphone che più vi interessa, così da non correre il rischio che i prodotti che vi interessano vadano esauriti. Ecco perché, come da consuetudine, in questo articolo troverete una nostra selezione di quelli che sono le migliori offerte compatibili con la promozione di MediaWorld. Tuttavia, se siete interessati alla lista completa degli articolo promozioni, potete consultarla al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

