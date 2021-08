iRobot Roomba, 350€ di codici sconto sui migliori prodotti!

Oggigiorno l’utilizzo dei codici sconto rimane un metodo di risparmio molto utilizzato e che acquisisce man mano popolarità con l’aumento delle richieste. Inoltre, è un ottimo metodo per le aziende di farsi conoscere ed ampliare il proprio bacino di utenza. E questo, lo sa benissimo anche iRobot tantoché, attraverso una serie di coupon, vi permetterà di avere una decurtazione di prezzo piuttosto generosa sulle sue eccellenti aspirapolvere Roomba.

Per godere della suddetta scontistica, non dovrete far altro che inserire nel vostro carrello uno o più prodotti tra quelli riportati qui in basso e applicare i codici sconto per ciascuno di essi.

Tra i tanti prodotti, quello che gode di un’elevata scontistica, è l’ottimo aspirapolvere Roomba i3+ (i3558) che, a seguito dell’applicazione del codice sconto “KKT2X7L”, vedrà una decurtazione di prezzo pari a 100€, permettendovi di acquistarlo a 599€.

Grazie ai sensori Dirt Detect, Roomba può concentrarsi anche nella pulizia più difficile, come quella presente nelle aree più difficili da raggiungere. Questo robot aspirapolvere sa, inoltre, quando la batteria si sta per scaricare e va a ricaricarsi prima di riprendere il lavoro da dove lo ha interrotto per garantirvi sempre una pulizia completa. Oltre a ciò, non dovrete più preoccuparvi dell’aspirapolvere, infatti lo svuotamento automatico Clean Base di Roomba i3+ vanta un’autonomia di ben 60 giorni e con i sacchetti AllergenLock, che catturano il 99% degli allergeni, avrete un’aria più salubre all’interno della vostra abitazione!

Grazie inoltre agli assistenti vocali Google e Alexa, il robot implementerà nel suo sistema le vostre abitudini in fatto di pulizia e vi suggerirà i programmi più adatti a soddisfare le vostre esigenze in fatto di pulizia. Ma non è tutto, perché attraverso la comoda app iRobot Home avrete mappe migliorate, grazie ad un riconoscimento più completo delle stanze, e con i suggerimenti stagionali avrete il ​​massimo controllo sull’igiene della vostra casa!

Una promozione molto conveniente quindi, che grazie a questi coupon, vi permetterà di acquistare alcuni dei migliori robot aspirapolvere Roomba con sconti non indifferenti. Come siamo soliti fare in queste occasioni, suggeriamo di visitare la pagina del portale prima che la promozione termini. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

